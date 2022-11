A cuatro años del “Impresionanti” de Zague, Paola Rojas rompió en llanto al recordarlo: “Sentía vergüenza profunda”

La ex pareja procreó a dos hijos en el matrimonio que se disolvió tras la filtración del video de "Zague" (Fotos: @Irzague / @paolarojas)

Previo al comienzo del Mundial de Rusia 2018, un video íntimo de Luis Roberto Alves ‘Zague’ se filtró en las redes sociales, en él se le veía al ex futbolista y ahora comentarista de futbol posando frente al espejo con sus genitales expuestos y expresando frases dirigidas a otra persona, a quien iría dirigido el clip.

El tema causó revuelo de inmediato y con el adjetivo “Impresionanti” -en alusión a lo dicho por el hombre de hoy 55 años en el video- el brasileño fue objeto de toda clase de memes, bromas y ridiculizaciones, mismas que llegaron incluso a perjudicar a quien era su esposa en aquel entonces, la periodista Paola Rojas.

Según “Zaguiño”, quien fue entrevistado ya en 2020 por el canal de YouTube Zabalive, todo se trató de un complot hacia su persona, pues dicho escándalo le costó mucho al ex americanista, incluyendo su matrimonio.

Zague y su esposa Paola Rojas durante los tiempos felices (Foto: Archivo)

“En la vida nadie es perfecto, yo soy católico, y el único perfecto es Dios. Todos nos podemos equivocar. Vino infelizmente ese hackeo, esa conspiración, un complot que trataron de hacer para sacar provecho de algo. Eso fue un complot porque lo sacaron a un día del Mundial, fue muy notorio, un día antes de que México jugara contra Alemania, fue una conspiración de alguien. No sé si me quiso perjudicar, si quiso sacar provecho, no sé y no me interesa”, dijo Zague entonces.

Pero ahora fue su ex esposa quien se volvió a referir a dicho tema, uno muy difícil para ella, pues en su momento y “sin deberla ni temerla”, la periodista de Televisa fue objeto de burlas que llegaron a perjudicarla emocionalmente.

Paola Rojas fue invitada al programa de YouTube “Isabel Lascuráin abre la caja de...”, donde reveló que el dolor causado por el escándalo la unió a otras mujeres y pudo constatar en carne viva el concepto de “sororidad”.

La periodista de Televisa dejará su programa "Al aire" para comenzar una nueva etapa en N+ (Foto: Instagram/@paolarojas)

“Eso te da dirección... a quien esté pasando por un mal momento, lo primero que le diría es eso, hay que proteger a los menores. Por arriba de tu tristeza o de tu enojo está proteger a los menores. Así lo hice y estoy muy satisfecha y muy contenta de haberlo hecho así”, comentó la también conductora de televisión respecto a Leonardo y Paulo Alves dos Santos Rojas, los hijos que procreó junto al hoy comentarista.

La reportera televisiva agregó que su trabajo también fue de gran ayuda para superar el trago amargo, pues estaba enfrentando al ojo público desde la vulnerabilidad. “En ese momento me movilizó la responsabilidad, yo tengo que ir a trabajar y no hay pretexto para no hacerlo... pero creo que hay algo mucho más profundo y es que no tengo por qué sentir verguenza, sin embargo la sentía profunda, mucha... sí sentía mucha verguenza, mucha verguenza por muchas razones”.

La periodista destacó que su red de apoyo familiar y amistoso fue lo que pudo sacarla avante ante el desgaste emocional (Foto: Captura de pantalla)

Y es que fue su red de apoyo la que logró que la periodista pudiera salir avante de tan difícil situación. “Tengo una red de amor muy grande... por su puesto mi mamá es importantísima, pero pienso en amigas que ya no tienen a su mamá y lo que les diría es que siempre construyan una red de amor. Es toda la diferencia. Lo que sea que tengas que vivir, si tienes alrededor a personas que te aman profundamente es otro tema”.

Paola destacó que con esta situación no buscó victimizarse sino convertir este agrio episodio en su vida una oportunidad de aprendizaje emocional, con el que incluso logró empatizar con las mujeres.

“En este país tan machista y tan violento... hay tantas mujeres víctimas de violencia persistente y cosas espantosas, lo mío da ternura comparado con las historias de tantas mujeres. El dolor vincula de una manera diferente, que es mucho más profunda y real”, compartió.

