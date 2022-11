SEP: en qué estados de México ya se podrá reprobar a alumnos y a partir de cuándo

En algunos estados de México ya se podrán poner calificaciones reprobatorias Captura Youtube/ Andrés Manuel López Obrador

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio conocer que ya tendrán permitido los profesores reprobar a los estudiantes dentro de las boletas de calificaciones otra vez, esto después de que hace dos años, es decir en 2020, se había modificado para que todos los alumnos de educación básica pudieran ser aprobados.

A pesar de la nueva medida, la SEP destacó que únicamente aplicaría en algunos estados de la República, puesto que revelaron los nuevos lineamientos, por lo tanto se comenzará a aplicar la medida el siguiente bimestre del ciclo escolar de 2022 a 2023.

Las autoridades educativas en algunos estados ya fueron informadas de que la institución dará marcha atrás a la normativa de no reprobar a los estudiantes que no cuenten con un buen rendimiento académico, mismos que actualmente podrían no pasar el curso.

Los escolares que primero y segundo de primaria podrán conservar la evaluación mínima de 6, mientras que los estudiantes de tercero a sexto y todos aquellos que asistan a la secundaria, serán evaluados nuevamente en la escala de 5 (calificación reprobatoria) a 10 (calificación máxima aprobatoria).

Únicamente en cincos estados se implementará dicha medida (Foto: Cuartoscuro)

Leticia Ramírez, secretaria de la SEP, confirmó que a partir del siguiente ciclo escolar los profesores podrán poner calificaciones reprobatorias, luego de que dicha medida fuera suspendida por la pandemia derivada del covid-19.

Aclaró que el objetivo no es reprobar a los estudiantes, ya que los docentes tendrán que apoyar su alumnado para que puedan tener un mejor aprendizaje, a lo cual mencionó lo siguiente:

“Nuestro objetivo es que estén en las escuelas para aprender y que estén contentos (...) la salud de ánimo, emocional y socio emocional (...) queremos dejarlo como una cuestión meramente administrativa, ya que lo más importante es que estén en las aulas aprendiendo”, destacó.

También mencionó que el nuevo acuerdo entrará en vigor a partir del segundo bimestre de este ciclo escolar en algunos planteles educativos de la República Mexicana.

¿En qué estados podrán reprobar estudiantes?

A partir del mes de diciembre los docentes tendrán la autoridad de aplicar calificaciones reprobatorias en cinco entidades del país:

El acuerdo solo se llevará a cabo durante el presente ciclo escolar y el próximo (Foto: Gobierno de México)

- Coahuila.

- Tabasco.

- Zacatecas.

- Baja California.

- Michoacán.

Hasta la fecha se desconoce si la Ciudad de México se le unirá a dichos estados. Cabe recordar que en 2020 la SEP especificó que el artículo séptimo del decreto del Diario Oficial de la Federación (DOF) dicta que: “En todos los casos en que se asiente una calificación numérica en la boleta de evaluación de las y los estudiantes de educación primaria y secundaria, la calificación que deberá registrarse no podrá ser inferior a 6″.

Con el actual acuerdo se regularán las acciones específicas y extraordinarias para la conclusión del ciclo escolar 2021-2022 y el comienzo del ciclo 2022-2023, mismas que son relativas a las evaluaciones del aprendizaje implementadas en los Programas de Estudio para el nivel básico, el cual abarca: preescolar, primaria y secundaria.

El subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Jalisco (SEJ), Pedro Arias, señaló que acordaron cumplir con el acuerdo y asumirlo completamente, ya que tiene el propósito de que los niños sigan con su formación académica.

Recalcando que el acuerdo solo se llevará a cabo durante el presente ciclo y el próximo, con el objetivo de que los estudiantes se logren regularizar tras la pandemia, puesto que en 2024 se darán a conocer los nuevos criterios de evaluación.

