Qué aprendiste de Paco “El Chato” en los libros de la SEP

Durante las celebraciones de Halloween y Día de Muertos, en una escuela ubicada en Monterrey, Nuevo León, un alumno se llevó el premio al mejor disfraz, ya que se caracterizó de un personaje de antaño que aparecía en libros de español y literatura de la SEP, al momento de abrir la portada de su disfraz se pudo observar Paco “El Chato”.

Por medio de la plataforma de Tik Tok, un usuario llamado ethankuri compartió el momento en que se aprecia al joven disfrazado, bailar para un concurso escolar. Hasta el momento el video cuenta con 11.6 millones de visualizaciones, 324.3 K de me gusta, 2 mil 571 comentarios y 12.9 K de veces compartidas.

¿Por qué Paco fue uno de los personajes más entrañables para las generaciones anteriores? Porque de manera amigable dio a conocer algunos aspectos importantes para los -en ese entonces- niños, por ejemplo:

- La importancia de ser pacientes al momento de la salida escolar, y esperar a la persona que los recoge en el lugar que ellos indica.

- Lo indispensable que es conocer la dirección de los hogares, algún número telefónico para poder ponerse en contacto con la persona responsable del infante y sobre todo, conocer su nombre completo para poder auxiliar más rápido al niño en cuestión.

- Nunca irse con una persona desconocida, es mejor acudir a los oficiales o policías para ser ayudado.

- No caminar sin rumbo alguno, sino se conoce la ruta a casa es mejor esperar a que los recojan o acudir con algún oficial para que les brinden ayuda.

Otro de los cuentos que enseñaba a los niños a tener buenos hábitos era ¿Qué le pasó a María?, en el que se hablaba que si las personas no se lavaban bien las manos antes de ingerir alimentos se podían enfermar.

Les salían lombrices en el estómago y se les quitaba el apetito, tenían dolor de cabeza y fatiga para realizar actividades de niños, tales como jugar. A María la llevan al doctor sus papás, le recetan medicamentos y se logra aliviar, desde ese entonces la niña no olvida lavarse las manos antes de comer.

En caso de ser un joven-adulto actualmente que piense que si se tiene ganas de ver a una persona no importan los obstáculos y que siempre se tienen soluciones, entonces quizá se deba al cuento de la SEP “El viaje”, en el que un ratón tiene ganas de ver a su mamá.

A pesar de todas las desgracias que tuvo que atravesar nunca se rindió y buscó soluciones para poder llegar a ver a su madre, el roedor la quería mucho y le había prometido ir, por tal motivo no podía dejarla plantada.

Con los libros proporcionados gratuitamente por la SEP, muchos niños aprendieron la importancia de leer, saber hacerlo y comprender lo que se esta leyendo, pues el cuento “El Camión” les da una una lección sobre ello.

En el escrito se puede apreciar a un grupo de personas que se encuentran esperando el camión para poder abordar, sin embargo ninguna de ellas se percata del letrero de la unidad, después de un viaje largo y ver que no se dirigen a su destino le preguntaron al chofer a dónde se dirigían, el conductor les contesta que no leyeron su letrero y se bajan tristes a esperar otro, sin embargo en la segunda ocasión se detuvieron a leer el letrero para no volver a equivocarse.

