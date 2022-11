La amenaza contra Morena tras la marcha del INE: “Llegará el tiempo de llenar el Zócalo y de desalojar el Palacio Nacional”

Amenazaron a Morena con sacarlos de Palacio Nacional (Foto: Archivo)

Germán Martínez Cázares, senador por el Grupo Parlamentario Plural (GPP), amenazó a los promotores de la llamada Cuarta Transformación después de que la oposición mostrará su capacidad de movilización en la marcha “en defensa del INE”, donde aseguró que llegará el momento en el que saldrán de Palacio Nacional.

AMLO aseguró que dará todas las facilidades para el desarrollo de la marcha del INE El mandatario recordó su etapa como opositor y señaló que su gobierno respetará la marcha de “El INE no se toca, a pesar de los “adversarios” que se darán cita VER NOTA

Durante una conferencia de prensa celebrada este lunes 14 de noviembre, el ex militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Partido Acción Nacional (PAN) manifestó que fueron muchos en la movilización civil del domingo, por lo que ya llegará el día en el que desplazarán al bloque mayoritario del poder.

“Llegará el tiempo de llenar el Zócalo y de desalojar el Palacio Nacional [...] No me conformo con llenar el Zócalo, llegará el tiempo de llenar el Zócalo y desalojar Palacio Nacional”

Esto porque consideró que fue un gran primer paso que puso a temblar la hegemonía política de Morena, AMLO y la llamada Cuarta Transformación (4T), pues, aseguró, que esta manifestación dejó herida de muerte la iniciativa en materia político-electoral del Presidente de la República.

AMLO convirtió en costumbre los descalificativos e insultos contra opositores, señaló el PAN Los panistas señalaron que a través de un discurso violento se pretende apagar a la marcha en defensa de la democracia, prevista para el próximo domingo 13 de noviembre VER NOTA

En este sentido, el senador puntualizó que, a su criterio, los miles de manifestantes que acudieron al llamado en el Ángel de la Independencia y que terminó en el Monumento a la Revolución representó dos cosas:

“La oposición no está ni electoral ni moralmente derrotada. La oposición está de pie y nadie la derrota [...] Lo que está herido mortalmente, con la marcha de ayer, es la Reforma Electoral obradorista”

(Foto: Infobae México/ Diego Alva Peniche)

Tras asegurar que “la marcha de ayer hirió de muerte a la Reforma Electoral tal y como la quiere López Obrador”, se comprometió a evitar que dicha iniciativa pase en el Senado de la República; sin embargo, destacó que esto se debe de realizar desde la Cámara de Diputados, por lo que exigió el voto del PRI en contra.

Grupo Firme les ganó: #ElINENoSeToca juntó menos de una vigésima parte que la banda de regional mexicano De acuerdo con Gobernación de la CDMX, acudieron máximo 12 mil mexicanos a "defender al INE", mientras que la alineación musical juntó 280 mil personas en el Zócalo capitalino VER NOTA

“No va a pasar esa reforma”, reafirmó, pero dijo que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) debe de cerrar filas con el resto de la oposición y votar en contra de la iniciativa de AMLO, no sólo salir a marchar: “Le exijo al PRI que no marche, que vote. No le creo hasta que no vote”.

Esto ante la posibilidad de que el tricolor y el partido guinda realicen un acuerdo en el que el Revolucionario Institucional se sume a la iniciativa de Morena como lo hizo con una iniciativa de reforma en relación a la dirigencia de la Guardia Nacional (GN), donde la Sedena extendería su responsabilidad en la corporación hasta 2028 no hasta 2024 como se tenía previsto cuando la GN fue constituida.

Finalmente, durante la rueda de prensa, Martínez Cázares señaló que el tono tranquilo de Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado y líder de Morena en dicho organismo, en relación a la marcha del INE, le gusta más que lo pronunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Bajo esa declaración, señaló que el GPP y los participantes de la marcha en favor del instituto a cargo de Lorenzo Córdova le dan la bienvenida a Ricardo Monreal, quien ha manifestado en reiteradas ocasiones que quiere ser Presidente de la República, por lo que destacó su perfil para ser el candidato de la oposición.

Esto en virtud de que el doctor Monreal Ávila ha dicho que, en caso de ganar las elecciones de 2024, será el “presidente de la reconciliación”, con lo cual, a criterio de Martínez, se superaría el momento de la supuesta polarización de México.

SEGUIR LEYENDO: