Cayeron 9 personas con media docena de vehículos, droga y armas tras operativo en Texcoco, Edomex

En total se detuvieron a ocho hombres y una mujer, a quienes les aseguraron seis vehículos (Foto: Fiscalía Edomex)

Las autoridades del Estado de México lograron detener a casi una decena de personas con múltiples dosis de droga, mismas que eran investigadas por diversos delitos, entre ellos portación de armas prohibidas y contra la salud, tras un intenso operativo realizado en el municipio de Texcoco.

Fue el pasado 14 de noviembre cuando agentes de la Fiscalía General de Justicia del Edomex y de la Secretaría de Seguridad estatal se movilizaron en varios puntos de la localidad con el fin de recuperar vehículos con reporte de robo, particularmente unidades de servicio público como taxis.

Para ello se desplegaron tres células para instalar dispositivos de seguridad en diversas vialidades, con lo cual se detuvieron a 9 personas en total (ocho hombres y una mujer), quienes eran investigados por delitos contra la salud, ataques a las vías de comunicación, portación ilegal de armas de fuego y réplicas de unidades oficiales.

Durante estas operaciones también se aseguraron seis vehículos: tres automotores, dos motonetas y una motocicleta, aunque no se especificó si contaban con reporte de robo. Además, los ahora detenidos cayeron ante las autoridades con diversos envoltorios de droga (no se detalló la cantidad exacta), principalmente cocaína en polvo y piedra, al igual que un bóxer metálico.

Los operativos de seguridad en Texcoco fueron encabezados por elementos de la Secretaría de Seguridad estatal (Foto: Especial)

De acuerdo con la Fiscalía estatal, en esta múltiple detención no se registraron disparos de armas de fuego o enfrentamientos entre las autoridades y los presuntos criminales, por lo que no hubo personas lesionadas o víctimas mortales. Sin embargo, no dieron mayor información sobre los detenidos, es decir, si pertenecían a una célula delictiva con presencia en el municipio de Texcoco o se trató de casos aislados.

En tanto, las personas aseguradas quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para determinar su situación legal. Cabe recordar que en el Estado de México se han identificado varios grupos criminales que operan en la entidad gobernada por Alfredo del Mazo y en la Ciudad de México.

De acuerdo con informes de inteligencia de la Fiscalía del Edomex, al menos ocho organizaciones y células delictivas llevan a cabo sus actividades ilícitas en municipios de la entidad mexiquense, como Los Peluches, Nuevo Imperio, Cártel de Tláhuac, Familia Michoacana, La Nueva Alianza, Los Catalinos, Los Gastones y Los Rodolfos.

Según el mapa de las autoridades hay 8 grupos delictivos en CDMX y Edomex (Foto: SSC)

Algunos de ellos estarían vinculados con otros cárteles de la droga de mayor relevancia. Por ejemplo, Los Peluches mantendrían alianza con el Cártel de Caborca. A pesar de que sus operaciones las realizan al oeste del estado, son uno de los grupos con mayor presencia en el Edomex, pues operan en los municipios de Tlalnepantla, Atizapán, Nicolás Romero, Cuautitlán Izcalli y Tultitlán.

Mientras que Los Gastones estarían alineados al Cártel de Tláhuac, con presencia en Valle de Chalco, principalmente. Por su parte, “Nueva Alianza” sería el resultado de los vínculos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Unión Tepito, con presencia en Nicolás Romero, Cuatitlán Izcalli, Teoloyucan, Tultepec, Coacalco y Ecatepec. Lo anterior según reportes presentados por el fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez.

Además del narcomenudeo, en Texcoco se han desmantelado laboratorios clandestinos enfocados en la producción de marihuana. Sin embargo, el abanico de las actividades delictivas es amplio, pues la extorsión y el secuestro también forman parte del negocio criminal de estos grupos.

