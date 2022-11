Infecciones genitales por hongos en hombres y mujeres ¿cómo puedo saber si tengo una?

La candidiasis vaginal, afecta hasta 3 de cada 4 mujeres en algún momento de la vida; en el caso de los hombres se le conoce como balanitis. (Foto: Shutterstock).

Una infección por hongos vaginales es una infección micótica que provoca irritación, flujo e intensa picazón en la vagina y la vulva, los tejidos que se encuentran en la apertura vaginal, esta infección también denominada candidiasis vaginal, afecta hasta 3 de cada 4 mujeres en algún momento de la vida. Muchas mujeres padecen al menos dos episodios.

La infección por hongos vaginales no se considera una enfermedad de transmisión sexual como tal. Sin embargo, existe un mayor riesgo de infección por hongos vaginales al tener actividad sexual regular por primera vez. También hay indicios de que las infecciones pueden relacionarse con el contacto entre la boca y los genitales.

En tanto, la candidiasis en los hombres es común porque el hongo que causa las infecciones por levaduras vaginales (cándida) normalmente está presente en la piel, especialmente en la piel húmeda. Cuando algún factor contribuyente, como tener relaciones sexuales con una pareja que tiene candidiasis vaginal, causa un crecimiento excesivo de cándida, puede producirse una infección.

Los hombres propensos a contraer balanitis es porque no están circundados o porque consumen antibióticos por períodos largos. (Foto: GETTY).

En los hombres se le conoce como balanitis que es más común en los hombres no circuncidados. Estos son algunos de los síntomas:

* Piel húmeda en el pene, posiblemente con áreas de una sustancia blanca espesa que se acumula en los pliegues de la piel.

* Áreas de piel blanca y brillante en el pene

* Enrojecimiento, picazón o sensación de ardor en el pene

Es más probable que tengas balanitis causada por candidiasis en los siguientes casos:

* No estás circuncidado.

* Consumes antibióticos por períodos largos.

* Tienes diabetes.

* Tienes un sistema inmunitario afectado, por ejemplo por el VIH.

* Tienes sobrepeso.

* No tienes buenos hábitos de higiene.

Si presentas algunos de los síntomas antes mencionados, no debes preocuparte porque la candidiasis es más común de lo que crees ya que los medicamentos pueden tratar las infecciones por hongos vaginales de manera eficaz, así como en el caso de la mayoría de las candidiasis en hombres y mujeres que se tratan fácilmente con medicamentos antimicóticos de venta libre y los encuentras hasta de una sola toma. Pero si tienes infecciones por hongos recurrentes (cuatro o más en el plazo de un año), es posible que necesites un tratamiento más largo y un plan de mantenimiento.

Los expertos recomiendan el uso del condón para evitar cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual. (Foto: Archivo).

Aunque la candidiasis como tal no se considera una enfermedad de transmisión sexual, es importante saber reconocer cuando se sospecha de haberse contagiado. No siempre hay síntomas cuando se padece una infección de este tipo, pero ello no significa que no pueda contagiar a otras personas y contribuir a su propagación.

En las mujeres:

* Aumento del flujo o secreción vaginal (leucorrea).

* Secreción vaginal de color amarillo o amarillo verdoso, o maloliente.

* Picor en genitales.

* Dolor o escozor al orinar.

* Ulceras o lesiones de la piel en la vulva.

En el hombre:

* Secreción purulenta por el pene.

* Sensación de escozor al orinar.

* Enrojecimiento del glande.

* Picor.

* Aparición de ulceraciones u otras lesiones en el prepucio o el glande.

Los preservativos (condones), cuando se usan correctamente, son muy eficaces para disminuir la transmisión de algunas enfermedades de transmisión sexual. Pero ningún método es infalible, y los síntomas de las infecciones de transmisión sexual no siempre son evidentes. Si crees que presentas síntomas de una infección de transmisión sexual o has estado expuesto a una infección de transmisión sexual, consulta al médico. Además, informa a tu pareja o parejas para que puedan ser evaluados y tratados.

