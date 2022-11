Los mejores memes que ha dejado el trend del rímel y las gorras en redes sociales

Usuarios en redes sociales se han sumado a la peculiar tendencia con memes (Foto: Captura de pantalla Twitter)

Las redes sociales se han convertido en una gran herramienta para mantener contacto con familiares, amigos y conocidos, no obstante, con el paso de los años dichas plataformas se han consolidado como uno de los mejores medios de expresión o debate acerca de diferentes circunstancias o situaciones.

Bajo ese tenor, en días recientes en México comenzó a popularizarse una tendencia en donde internautas -en especial mujeres- hablaban abiertamente sobre el rímel, aquel cosmético que tiene como objetivo resaltar la mirada gracias al cepillado y pintado de pestañas.

Si bien hasta ese punto todo parecía “normal” algunos de los comentarios que usuarias de redes sociales publicaron en sus perfiles comenzaron a causar confusión entre la comunidad digital que no entendía el doble sentido bajo el cual se expresaban, lo que propició a que se desbordara una oleada de los divertidos y siempre confiables memes.

Con comentarios como “A mí me gustaba mucho mi rímel pero se secó” o “Mi rímel se lo terminó quedando mi amiga”, cientos de internautas comenzaron a hacer tendencia el nombre del peculiar cosmético causando gran confusión entre aquellos que no comprendían el revuelo del tema.

Fue cuestión de tiempo para que poco a poco, usuarios en redes sociales se dieran cuenta de que las mujeres estaban utilizando al rímel como una analogía hacia los hombres, aplicando circunstancias que podrían coincidir entre el uso del cosmético y las conductas que, según su experiencia personal, han tenido dentro de una relación de noviazgo.

“Si mi rímel anda pintando otras pestañas avísenme hermanas”; “El rímel de una amiga no se toca, no se mira, no se prueba, es más ni existe”; “Yo quiero un rímel que solo lo tenga yo y no lo anden usando otras”; “Cómo pueden cambiar tanto de rímel? yo compré uno en octubre del año pasado y todavía no m puede gustar otro”, ironizaron algunas usuarias de redes sociales.

Pese a que la analogía del rímel no perdió fuerza en redes sociales, internautas del género masculino decidieron no quedarse atrás y, de este modo, comenzaron a realizar una tendencia con el uso de gorras.

En el mismo sentido que las mujeres, usuarios en redes sociales comenzaron a describir experiencias que han tenido al utilizar dicha prenda pero aplicada también como analogía a las mujeres y el tipo de relaciones que han mantenido con ellas.

“Presuman sus gorras capaz estamos usando las mismas”; “No necesito muchas gorras, solo necesito una que me guste y combine con todo”; “Tienen gorras súper bonitas pero las cambian por las más corrientes”; “Como ahorita somos gorras, pido ser una de gallo porque me encanta andar peleando”, fueron algunos de los comentarios de internautas.

El tema de los rímels y las gorras generó gran controversia entre usuarios de redes sociales pues, mientras algunos se subieron a la tendencia con creativos y divertidos comentarios o memes, hubo a quienes simplemente esta moda les pareció irrelevante e innecesaria ya que, argumentan, la cosificación de las personas no es lo más sano para las relaciones personales.

“No entiendo la necesidad de comparar personas con objetos como ‘ser rímel o gorras’, por eso tienen tanta relación fracasada”; “Que rímels, que gorras…pinch* raza Cada vez más esquizofrénica”; “Su tontería de ‘Gorras’ y ‘Rimel’, solo denota su falta de oxígeno al nacer”, se quejaron usuarios de redes sociales.

No obstante, no es un secreto que el peculiar sentido del humor de las y los mexicanos muchas veces queda fuera de los estándares de moralidad establecidos por lo que, aunque algunos no entendieron a la primera de qué trataba la tendencia, poco a poco se fueron sumando hasta convertirla en uno de los temas más populares de los que se habla en estos días en las redes sociales.

