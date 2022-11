Los mejores memes que dejó el Día del Soltero

(foto: twitter)

Cada día 11 de noviembre se celebra el Día del Soltero, sin embargo se trata de una tradición que nació en China. Su origen data de 1993 en la Universidad de Nankín, se creó para reivindicar a las personas sin pareja, ya que en su país de origen llega a generar mucha presión entre los jóvenes y sus familiares.

En la cultura china el número 1 es un símbolo de soledad o soltería, lo que dio pauta a que el 11 del mes 11 sirviera como una fiel representación de individualidad, dando paso a la creación del Día del Soltero.

Dicha jornada está dedicada a las personas que no han logrado encontrar su otra mitad, es decir que no cuentan con una pareja sentimental, sirviendo para que se autoregalen productos de moda, tecnología o comida y disfrutarlos consigo mismos.

De acuerdo con cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 34 por ciento de la población mexicana se encuentra soltera, mientras que en la Ciudad de México se concentra el 38 por ciento, siendo la entidad con mayor porcentaje de soltería.

Se asignó el día 11 del mes 11 para el Día del Soltero (Foto: Alex Zambrano/Twitter)

El GuanggunJie, como se le conoce en China, surgió como una broma colegial entre camaradas de una universidad, quienes habían acordado hacerse regalos entre ellos para celebrar su soltería, poco a poco esa costumbre se fue extendiendo en toda la facultad y actualmente se celebra el todo mundo.

La fecha también fue aprovechada por uno de los gigantes del e-commerce, es decir Alibaba, quien es de procedencia china y cuenta con empresas de compras en línea como Aliexpress y Wish, de tal forma que pone a disposición de los usuarios múltiples ofertas que preceden al Buen Fin.

Sus compañías operan en 200 países y su nivel facturación aumento en 2021 hasta alcanzar los 91 millones de euros, es decir un 22% más anterior de su registro anterior, mientras que los costes asociados a sus ventas se impulsaron un 35%, sin embargo la empresa ha visto reducidas sus ganancias en un 54%.

A pesar de que Alibaba fue el pionero en aprovechar la fecha, pronto se le sumarían miles de empresas de todo el mundo, buscando hacer dicha celebración universal, sin embargo muchos internautas se han dedicado a realizar felicitaciones o memes que van acorde a la fecha, como los siguientes:

(foto: RETRO/Twitter)

¿Qué plan podría ser el mejor para el Día de los Solteros?, ver la tele acompañado de una buena pizza.

(foto: Lilith/twitter)

Estar soltero no es sinónimo de adoptar miles de mascotas o plantas, pero para algunas caricaturas podría ser que sí.

(foto: Daniel Delgado/Twitter)

Algunas otras personas aprovechan para recordarle a los “casi algo” que se encuentran celebrando dicha fecha porque no quisieron dar el siguiente paso y ser novios.

(foto: The Velkorck/Twitter)

Otros usuarios aprovechan para vestir de gala simplemente para celebrar su amor propio en el mundial del soltero.

Yo viendo cómo todo el mundo se acuerda de que es el día del soltero pero no d mi cumple: pic.twitter.com/Atp4p4c0lL — 𝕾𝖍𝖊𝖗𝖆. 𝕾. 🇩🇿 (@atmosheraa) November 11, 2022

Muchas otras personas podrían no recordar los cumpleaños de sus amistades o familiares, sin embargo no pasan de largo la situación sentimental en la que se encuentran y por eso no olvidan felicitarlos.

Empresas de comida no podían dejar pasar la ocasión para lanzar promociones para los 4rever alón.

¡11:11 Felicidades! Lo bueno de estar soltero en el #DíaDelSoltero es que puedes celebrarlo comiendo alitas sin tener que compartirlas con nadie. pic.twitter.com/eOn1ceJJmc — Momentos Friko (@MomentosFriko) November 11, 2022

Varias personas personas son felices de poder celebrar la fecha, ya que representa que no deben compartir sus alimentos con nadie, por eso nunca se quedan con hambre.

