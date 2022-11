AMLO convirtió en costumbre los descalificativos e insultos contra opositores, señaló el PAN

Andrés Manuel López Obrador. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

El Partido Acción Nacional (PAN) lamentó la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador por el discurso violento que adoptó en los últimos días, al dedicar fuertes calificativos contra los organizadores y posibles asistentes a la marcha del próximo domingo 13 de noviembre en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

Los panistas señalaron que a través de un discurso violento se pretende inhibir la libertad de expresión y por consiguiente apagar la marcha en defensa de la democracia.

Las expresiones que utilizó el titular del Ejecutivo federal en días pasados contra quienes participarán en la marcha para defender al INE van desde acusarlos de “aspiracionistas, clasistas, racistas, corruptos, achichincles, despistados y hasta señalarlos por sus creencias religiosas.

El pasado 7 de noviembre, durante su conferencia mañanera el presidente dijo que la oposición a su propuesta de reforma electoral es “una cúpula de poder económico y de poder político con achichincles, voceros y despistados aspiracionistas que buscan llegar a ser fifís, y desde luego los medios de información. Entonces, eso es lo que está en el fondo”.

Es inaceptable y preocupante que usen las mañaneras para descalificar la marcha del domingo.



No nos van a detener, defenderemos a México, las libertades, la democracia y al INE.#ElINENoSeToca

Ese mismo día el presidente dejó en claro su postura en contra de los opositores que organizan la marcha de este domingo: “Todos esos, aunque vayan a misa los domingos, no le tienen amor al pueblo, y son racistas en su mayoría, clasistas y muy hipócritas. Que lo sepan, pues, que se sepa bien”.

“El totalitarismo populista del presidente ha marcado su discurso virulento y agresivo en contra de quienes piensan diferente a él y a su movimiento y, ha decidió reprenderlos para evitar, cueste lo que cueste, cualquier crítica de la sociedad civil”, dijo el PAN este viernes en un posicionamiento a través de su sitio digital.

Los panistas indicaron que el actual presidente de la República ha convertido en costumbre los descalificativos e insultos contra opositores y críticos. “AMLO gusta de perseguir y amedrentar como parte del sistema de gobierno que pretende imponer” señaló el PAN al tiempo de lamentar que desde Palacio Nacional se promueva la confrontación entre los mexicanos debido a los colores políticos.

¡Unámonos por la defensa de México, la democracia y el INE!💪🏻



🔵Nos vemos este domingo a las 10:30 en el Ángel de la Independencia.#ElINENoSeToca

“La libertad de expresarnos libre y pacíficamente está consagrada en nuestra Constitución, pero incluso obliga al Estado a tomar las medidas necesarias para facilitar que estas libertades se cumplan”, señaló Marcos Aguilar Vega, vocero nacional de Acción Nacional.

Para los panistas es un hecho que el ahora presidente, Andrés Manuel López Obrador, continúa en la campaña que inició hace dos décadas y que no concluye. El blanquiazul consideró, además, que el tabasqueño solo gobierna para quien piensa como él, pero no para todos los mexicanos como debiera, pues en el fondo no soporta la idea de perder el poder en el 2024.

El plantón de 2006 se mantuvo sobre Paseo de la Reforma durante 47 días. (FOTO: Moisés Pablo/CUARTOSCURO)

Los panistas recordaron al mandatario federal que en el 2006, tras una contienda electoral, López Obrador llamó a sus simpatizantes a bloquear el primer cuadro de la Ciudad de México. En aquel entonces, por respeto a la libertad de expresión, los ciudadanos afectados aguantaron el largo plantón que organizó el entonces candidato del PRD.

Este 10 de noviembre el Ejecutivo federal volvió a criticar a los organizadores de la marcha por ser “intelectuales orgánicos disfrazados de demócratas”, del mismo modo, aseguró que, las personas simpatizantes del movimiento, son las mismas que en el 2006 avalaron el fraude electoral, del cual fue víctima cuando compitió por el puesto presidencial.

