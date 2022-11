Por compartir video de un panda, la CNDH exigió explicaciones a uno de sus consejeros

El video de apenas 15 segundos de duración fue percibido por la CNDH como un posible ataque en contra de su presidente, Rosario Piedra Ibarra. (Video: Twitter/@____B_S____)

Jorge Saavedra López, miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dio a conocer en sus redes sociales una peculiar solicitud emitida por este mismo organismo en alusión a un video que pareciera ser inofensivo.

Y es que la CNDH pidió que el consejero rindiera explicaciones sobre un material que compartió en Twitter en el que aparece un pequeño panda rojo en lo que parece ser un cautiverio.

Cabe mencionar que la solicitud no fue expresada como una petición informal, sino que fue emitida por oficio a través de un documento firmado por María del Pilar Laura Nava Arontes, encargada del Despacho de la Secretaría Técnica del Consejo.

Pero ¿qué fue exactamente lo que alarmó a la CDNH sobre el video? En la grabación de apenas 15 segundos de duración se puede ver a un pequeño panda rojo saliendo de un refugio y saltando hasta llegar a una piedra. Al colocarse frente a ella, el panda se alza sobre sus dos patas traseras en un aparente intento de asustar a la piedra, ante lo cual, evidentemente, no hay reacción alguna.

“Tratando de asustar a la Piedra y la Piedra no reacciona” fue el mensaje textual con el que Saavedra López acompañó el video al publicarlo el pasado 4 de noviembre. El hecho de haber escrito “Piedra”, con mayúscula inicial, en lugar de “piedra”, fue lo que llamó la atención de la CNDH, debido a que la presidenta del organismo es, precisamente, Rosario Piedra Ibarra.

La publicación fue interpretada como una alusión directa a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDNH), Rosario Piedra Ibarra. Foto: EFE/José Pazos/Archivo

“A propósito del mencionado tweet, y considerando el nombramiento de Consejero que usted ostenta, como parte del Consejo Consultivo que preside la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de este Organismo Nacional, agradeceré pueda explicar el sentido de su tweet”, puede leerse en la misiva que le hicieron llegar a Saavedra.

La CNDH aclaró que la exigencia de una explicación sería “sin perjuicio de su derecho a la libertad de expresión, pero apelando a su comprensión sobre el impacto de la discriminación, que inicia por las palabras y el doble sentido de los mensajes y culmina con la negación de derechos y oportunidades”.

Al respecto, el consejero Jorge Saavedra acusó a la Comisión y sus altos funcionarios de que esta solicitud representaría una conducta de acoso en contra de su persona.

“La @CNDH por oficio me pide explicación de tuitear este video donde un lindo panda rojo está tratando de asustar a una piedra y la piedra no reacciona. Yo digo que el video es lindo. Creo que l@s 6 alt@s funcionari@s de la CNDH me acosan por otra razón y no por el video”, escribió al compartir el documento oficial.

"La @CNDH por oficio me pide explicación de tuitear este video donde un lindo panda rojo está tratando de asustar a una piedra y la piedra no reacciona. Yo digo que el video es lindo. Creo que l@s 6 alt@s funcionari@s de la CNDH me acosan por otra razón y no por el video", escribió al compartir el documento oficial.

Como podía anticiparse, las reacciones a esta situación no se hicieron esperar, tanto de quienes criticaron como “lamentable” la publicación de Saavedra como de quienes cuestionaron las prioridades de la CNDH.

“Posibles respuestas: 1. Una disculpa… 2. Fingir que es sólo un lindo panda y no hay más destinatarios… sería algo cobarde pero puede ser… 3. La victimización y denunciar ataques”, fue uno de los comentarios emitidos por Carlos Treviño Vives, fundador del Observatorio Mexicano de Derechos Humanos (OMDHAC) en clara postura de crítica hacia el consejero.

En contraste, otros mensajes compartidos en la publicación fueron “Si la comisión fuera así para todo, tendríamos otro país”, “Lo mezquino, poco profesional de ese oficio revela como han denigrado y destruido por completo la CNDH” y “¿oficio por el panda rojo pero silencio sepulcral ante la militarización y varias muchas otras cosas? wow. el nivel de las prioridades”.

Por su parte, ante las decenas de comentarios, Saavedra López expresó: “Yo quiero y espero que la @CNDH se dedique a hacer su trabajo y lo haga bien, por eso acepté ser Consejero. Por supuesto que apoyaré a la CNDH cada vez que haga las cosas correctas y cuando no, no”.

