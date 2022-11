Semovi citará a taxista que condujo varios metros con la puerta abierta y no dejaba bajar a pasajeras en CDMX

Mujeres casi se lanzan de un taxi porque el conductor se salió de la ruta (Foto: Captura de pantalla)

Luego de que se dio a conocer en un video el momento en que dos mujeres casi se lanzan de un taxi en movimiento porque el conductor las estaba llevando por otra ruta, la Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que citará al chofer.

La usuaria “@zairanay” de TikTok publicó una grabación que muestra cuando unas mujeres intentaban arrojarse del vehículo en movimiento, similar a lo que le ocurrió recientemente con Lidia Gabriela Gómez.

Por lo anterior, los usuarios de redes sociales se alarmaron y comenzaron a compartir las imágenes para denunciar los hechos, así como para alertar que posiblemente esta sea una actividad delictiva que está ocurriendo en la Ciudad de México.

Ante las evidencias videograbadas, la Semovi informó que ya había recibido la denuncia a través de redes sociales, donde se indicaba que el chofer de un taxi sin placas, pero rotulado con el número A3537A, no dejó bajar a unas mujeres donde ellas lo solicitaron.

Difunden imágenes del momento en que un taxista avanza con la puerta trasera abierta en Santa María Tepepan, #CdMx, gracias a que el automovilista tocó el claxon las mujeres lograron bajar. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/WJ8HYpuwRl — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) November 7, 2022

“De acuerdo con el testimonio registrado, el operador de la unidad no siguió las instrucciones de las pasajeras, por lo que éstas le pidieron descender del taxi, momento en el que recibieron apoyo de un tercero”, indicó la dependencia a cargo de Andrés Lajous Loaeza.

En ese sentido, dijo Semovi que citarán al titular del vehículo para obtener más información y proceder con las amonestaciones que resulten necesarias para que el caso no quede impune; además, exhortó a la ciudadanía a levantar las denuncias correspondientes.

“Por este hecho, la Semovi comenzó a armar el expediente de la concesión, y citará a la persona titular de esta para indagar lo ocurrido y llevar a cabo las sanciones correspondientes, en caso de que apliquen. La Semovi le recuerda a las personas afectadas la importancia de formalizar la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a fin de que se puedan realizar las investigaciones correspondientes”, añadió la dependencia en su comunicado.

El video fue tomado desde el vehículo que iba manejando detrás del taxi y muestra como este iba avanzando con la puerta abierta en calles de Tepepan, al sur de la Ciudad de México.

Imagen de referencia de un taxi (Foto: Archivo)

“Nos percatamos que se abrió la puerta de atrás de un taxi. Se nos hizo extraño que no cerrara de inmediato y mi novio se puso a accionar el claxon muchas veces”, señala la grabación.

Tras varios pitidos, el taxista comenzó a orillarse y bajar la velocidad. Inmediatamente bajaron dos mujeres con sus bolsas del mercado en visible estado de pánico. Apenas terminaron de salir del auto, el conductor aceleró y se fue.

El vehículo que iba detrás del taxi grabando la situación se orilló al momento, y la joven que iba de copiloto le preguntó desde su ventana a las mujeres si estaban bien, a lo que una de ellas respondió entre lágrimas:

“Íbamos a [inaudible] y nos trajo por acá [el taxista] y no nos quería hacer la parada. Ya me iba a aventar pero vi que mi hija se iba a quedar [inaudible]”, señaló una de ellas, quien debido al llanto y el ruido de la avenida no se le escucha claramente.

Este caso inmediatamente fue relacionado con el de Lidia Gabriela, quien de acuerdo con las declaraciones de su hermano, “el taxi no la quiso bajar y se arrancó ‘muy fuerte’ por el carril de alta velocidad”, ante esto, la joven “se tuvo que aventar del taxi en pleno movimiento”.

