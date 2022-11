Cuál es la condición que puso Enrique Alfaro a Movimiento Ciudadano para ser candidato en 2024

Enrique Alfaro advirtió que MC no puede seguir los pasos de Va Por México en el frente opositor para 2024. (Foto: Cuartoscuro)

De cara a la recta final de su administración, la cual ha sido duramente criticada en meses recientes por temas presupuestales, así como por la violencia de género y las desapariciones en Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro ratificó sus deseos de llegar a la Presidencia de la República en 2024.

Enrique Alfaro desató indignación por sus palabras sobre las personas desaparecidas en México Jalisco fue reportada como la entidad número uno en desapariciones de personas en lo que va del 2022, tan solo en mayo rebasó la cifra de 100 mil; en lo que va del gobierno del emecista se han reportado 6 mil 419 VER NOTA

Cabe resaltar que desde meses anteriores, concretamente en junio, Alfaro Ramírez ya había develado sus intenciones de convertirse en candidato presidencial durante la Cuarta Convención Estatal de Movimiento Ciudadano (MC). Sin embargo, declaraciones recientes del gobernador jalisciense detallaron cuáles serían las condiciones que el partido debería cumplir para concretar su proyecto.

En una entrevista con El Universal, el mandatario estatal especificó que no busca ser diputado, senador ni embajador, sino que el siguiente paso en su carrera política sería, exclusivamente, una candidatura a la Presidencia.

Lilly Téllez advirtió que AMLO quiere desaparecer el INE porque sabe que ella le puede ganar la presidencia a Sheinbaum En entrevista para el periodista Carlos Loret de Mola, la legisladora del PAN señaló que confía en ser la legisladora más competitiva para “rescatar a México de la bola de corruptos de Morena” VER NOTA

“Tengo claro lo que me tocaría hacer, pero lo que no he decidido es si voy a ser candidato”, detalló Alfaro. Y es que, según sus consideraciones, para lanzarse como presidencial tendría que haber “un proyecto con el que valga la pena involucrarse” desde la oposición con verdaderas condiciones para hacerle frente al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados.

Alfaro especificó que será en los primeros meses de 2023 cuando decida si se postulará como posible candidato presidencial. (Foto: Twitter/EnriqueAlfaroR)

En este sentido, advirtió que “Movimiento Ciudadano tiene que estar abierto al diálogo y a la posibilidad de construir el mejor modelo para competir en 2024″. De lo contrario, no estaría interesado en participar como candidato en las elecciones presidenciales.

“Ser candidato para hacer un papel testimonial no está en mi agenda de interés. No estoy en la búsqueda de una candidatura, estoy listo para jugar el papel que me toque, me siento con la formación y la preparación necesaria para poder ser parte de un proyecto de país”, aseveró Alfaro.

Bajo esta misma línea, el gobernador de Jalisco lanzó un llamado al partido naranja para no seguir los pasos del bloque construido por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), cuya plataforma -Va Por México- calificó como algo “absurdo”.

Lilly Téllez buscará crear un equipo de “Avengers” para vencer a Morena rumbo al 2024 La legisladora del PAN indicó que para acabar con el partido guinda en la elección presidencial es necesario tener una oposición unida VER NOTA

“Creo que una alianza PRI-PAN como plataforma para competir es algo totalmente absurdo, ahí no estaríamos”, agregó respecto a este asunto.

Asimismo, mencionó que MC podría integrar un “frente opositor de otra naturaleza” basado en el diálogo y los acuerdos con “una visión sobre el rumbo del país en torno al cual nos articulamos todos”, para distanciarse de lo que consideró como “lo peor de la política de este país”.

En medio de múltiples cuestionamientos a su gobierno, Enrique Alfaro ratificó sus deseos de ser Presidente de la República. (Foto: Youtube/AMLO)

AMLO “se ha quedado corto”

Al ser cuestionado sobre el desempeño de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su Cuarta Transformación (4T), Enrique Alfaro reconoció que el presidente cumplió con uno de sus principales objetivos, pero no ha logrado consolidar un proyecto con solidez.

“Yo creo que ha cumplido con el objetivo de desmantelar el viejo régimen. El problema es que después de desmantelarlo, ¿cuál es el nuevo régimen?”, comentó el funcionario jalisciense en el mencionado encuentro.

En adición, aseveró que el proyecto de AMLO, actualmente, “no tiene rumbo”, ya que “está secuestrado por la sucesión presidencial”, lo que representaría un grave obstáculo para beneficiar a las y los mexicanos.

“Creo que el gobierno de Andrés Manuel se ha quedado muy corto en la tarea de construir una alternativa, no ha construido las bases de lo que viene y este país no puede seguir navegando sin rumbo”, concluyó el gobernador.

SEGUIR LEYENDO: