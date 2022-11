Cuarto Informe de Enrique Alfaro fue interrumpido por protestas contra su gobierno: “corrupto y represor”

La violencia de género y el manejo del presupuesto estatal fueron los temas más criticados durante el evento. (Fotos: Twitter/@omar_comunica | Cuartoscuro)

Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco, presentó el domingo su Cuarto Informe de Gobierno ante el Congreso estatal en medio de múltiples cuestionamientos y duras críticas a su gestión, especialmente en temas relacionados con la violencia de género y el manejo presupuestal.

Y es que, de acuerdo con medios que le dieron seguimiento a la presentación, Alfaro fue interrumpido hasta cinco veces por los gritos y los reclamos de los presentes, quienes desestimaron los avances presentados por el mandatario.

Las primeras desaprobaciones externadas durante el Cuarto Informe del gobernador ocurrieron cuando abordó temas de política interior, específicamente la atención a protestas sociales y manifestaciones. “Atendimos este año 718 manifestaciones de todo tipo, desde los que protestan contra un servidor por decisiones del Consejo hasta huelgas de hambre por conflictos entre personas”, señaló el mandatario, esto último en alusión a la huelga que Blanca Paredes sostuvo por más de 70 horas hasta que el titular del ejecutivo la atendió.

Natalia Juárez, dirigente del PRD en el estado, exigió que se otorgara un presupuesto suficiente a la UdeG. (Foto: Twitter/@omar_comunica)

Mientras Alfaro hablaba, varios asistentes gritaron “¡No mienta, gobernador!”. Enseguida, alzó la voz uno de los representantes de las y los trabajadores del Conejo de la Judicatura que fueron despedidos el pasado lunes 31 de octubre. “Por órdenes del gobernador se corrió a 98 compañeros. Así inician los totalitarismos, gobernador. La historia lo juzgará de esa manera”, reclamó.

Una de las figuras que mostró su rechazo a la presentación de Enrique Alfaro a lo largo de la sesión fue Natalia Juárez Miranda, presidenta del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Jalisco, quien incluyó entre sus exigencias que se le otorgara un presupuesto “justo” a la Universidad de Guadalajara.

“Se vale que griten, nosotros seguimos gobernando”, respondió Alfaro a las críticas de Juárez Miranda. Además, atacó a su partido, pues aseguró que el PRD no podrá alcanzar los votos necesarios para mantener su registro.

Ante las reiteradas protestas, la diputada y presidenta de la Mesa Directiva, Mirelle Alejandra Montes Agredano, otorgó varios recesos durante la presentación con el objetivo de calmar el ambiente y evitar que las y los opositores de Alfaro volvieran a encararlo. Esto, sin embargo, no fue suficiente.

Llegan las protestas al recinto legislativo. Representantes de las personas despedidas del Consejo de la judicatura increpan al gobernador @EnriqueAlfaroR en su 4to informe de gobierno. pic.twitter.com/Auj3DIcaCA — Omar García (@omar_comunica) November 6, 2022

Incluso en un momento de la sesión Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), reprochó a Juárez Miranda y le pidió que “se diera su lugar”, pues en caso de no hacerlo “nunca sería diputada”.

“¿A qué se refiere @DanteDelgado cuando me dice que no me doy mi lugar por cuestionar a @EnriqueAlfaroR por sus cifras? Y me pregunto, ¿por qué me dice que por ‘no darme mi lugar’ nunca seré diputada? Y por último, ¿por qué ese señor exige que me calle y no proteste?”, escribió Natalia Juárez en sus redes sociales al finalizar la jornada en el Congreso.

¿Por qué me retiré del informe del gobernador? Porque como si no le importara haber violado la Ley de Egresos en 2020 o ya supiera qué va a aprobar el Legislativo, el gobernador se burla con sarcasmo de la división de poderes, diciendo “el Museo no tiene dinero... ni va a tener”. — Ricardo Villanueva (@rvillanueval) November 6, 2022

Otro de los momentos de gran tensión durante la rendición del Cuarto Informe de Alfaro se registró cuando Ricardo Villanueva, Rector General de la Universidad de Guadalajara (UdeG), decidió abandonar la sala con una gran molestia.

Esto luego de que el mandatario estatal dijera, en tono de mofa, que así como ocurrió en este 2022, el próximo año tampoco habrá recursos para el Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad.

“Ni ahorita ni pa’l año próximo”, sentenció Alfaro.

“Yo me retiro porque no me parece que el gobernador tome a tono de burla ni con sarcasmo un tema que para la UdeG es vital que es el respeto a su autonomía [...] Que el gobernador hable con esa naturaleza de ‘no tienen dinero ni tendrán el próximo año’ como burla, a mi me parece muy poco educado”, comentó Villanueva en un breve encuentro con los medios en los pasillos del Congreso.

En total fueron 5 llamados al orden que tuvo que hacer la presidenta de la Mesa Directiva ante las múltiples interrupciones durante el Cuarto Informe del gobernador de Jalisco. En este sentido, medios locales compartieron imágenes que permitieron ver la reducción del aforo conforme avanzó el evento, lo cual para muchos significó una clara muestra de rechazo al funcionario.

Las protestas no sólo se suscitaron al interior del Congreso, ya que a las afueras del recinto había una concentración de manifestantes que al grito de “corrupto” y “represor” exigieron al gobernador que rindiera cuentas por su administración, la cual calificaron como “indiferente” y “prepotente”.

