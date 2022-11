Vincularon a proceso a 6 exfuncionarios del Instituto de Pensiones de Jalisco por desvío de 300 mdp

Imagen de referencia de la policía en Jalisco (Foto: Twitter/@JCMunguiaA92)

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que 6 exfuncionarios y exfuncionarias del Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal) fueron vinculados a proceso por su relación al desvío de más de 300 millones de pesos.

A través de su cuenta de Twitter el mandatario aseguró este 3 de noviembre que esta es “una buena noticia contra la corrupción”, pues a las personas vinculadas se les pudo comprobar con datos de prueba que supuestamente habrían cometido los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades en inversiones.

Y es que en su calidad de funcionarios, habrían hecho uso indebido del fondo de pensiones de las y los trabajadores del estado, desviando más de 300 millones de pesos en una empresa española a la que anteriormente han relacionado con casos de corrupción.

Enrique Alfaro señaló que el dinero que habrían obtenido, “es patrimonio y futuro de miles de personas”, no obstante, “se toparon con pared y no es la primera vez, en junio pasado fueron vinculados por otra carpeta de investigación similar.”

Es decir, esta sería la segunda vinculación a proceso de las seis personas identificadas como: Francisco de Jesús “N”, ex presidente del Consejo de Administración; Fidel Armando “N”, ex director general; Marco Antonio “N”, ex subdirector general; Katia “N”, ex jefa de Administración de Fondos; Carlos Gabriel “N” ex jefe de Administración de Fondos, y Wilfrido “N” ex jefe de Contabilidad, todos de Ipejal.

“Las investigaciones seguirán su curso para llegar hasta las últimas consecuencias. Nuevamente, todo mi reconocimiento a la Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría de Jalisco por su gran trabajo y este mensaje de cero impunidad a quien piense que puede hacer de las suyas con el dinero público”, aseveró el mandatario local.

Cabe señalar que en la audiencia celebrada este día en los Juzgados de Puente Grande, Sergio Salvador Peña Sánchez, Juez Décimo Octavo de Control y Oralidad, resolvió la vinculación a proceso de las 6 personas tras analizar las pruebas presentadas por las partes y dictó las siguientes medidas cautelares: Prisión preventiva justificada para Francisco de Jesús “N”, Katia “N” y Fidel Armando “N”, para este último en modalidad domiciliaria con vigilancia de elementos de seguridad pública, por seis meses.

Y resguardo domiciliario para Marco Antonio “N”, Wilfredo “N” y Carlos Gabriel “N”, también por un periodo de seis meses. Asimismo, estableció como plazo para el cierre de la investigación complementaria a cargo de la Fiscalía Anticorrupción el periodo de 4 meses.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro (Foto: Twitter/@EnriqueAlfaroR)

Los seis ex funcionarios son señalados por la colocación de fondos por un monto millonario de recursos del Fondo de Pensiones de los trabajadores afiliados al IPEJAL, sin atender las políticas de inversión establecidas.

Estas personas ya habían sido vinculadas a proceso por otra carpeta de investigación en la que se indagan hechos similares. Las medidas cautelares dictadas hoy surten efecto a partir de este jueves y estarán vigentes seis meses.

No hay que olvidar que el pasado 20 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció en la mañanera que aún hay corrupción, sin embargo, refirió que se tratan de los remanentes de las administraciones pasadas.

“Yo soy un convencido de que el principal problema de México era la corrupción. Y sí, continúa habiendo corrupción, pero ya no es lo mismo. Antes el gobierno estaba orientado por entero al saqueo y a la corrupción“.

