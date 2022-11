Germán Martínez acusó que con reforma electoral de AMLO se quiere dar una “credencial chafa y pirata”

Germán Martínez advirtió que con la reforma electoral se pretende “falsificar” la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) (Foto: Twitter/@gpplural)

El senador por el Grupo Plural en el Senado de la República, Germán Martínez Cázares, advirtió que con la reforma electoral que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pretende “falsificar” la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que llamó a proteger al órgano electoral.

AMLO rechazó justificación de Lorenzo Córdova por encuesta de Reforma Electoral: “Da pena ajena” El INE se vio envuelto en polémica por una encuesta auto-promovida en la que se daría la razón a López Obrador respecto a la Reforma Electoral VER NOTA

El pasado domingo 6 de noviembre, a través de un video publicado en la cuenta de Twitter del Grupo Plural, el legislador sin partido aseguró que con la iniciativa presidencial se busca dar a los ciudadanos una credencial para votar “chafa”.

“En esta credencial solo debes estar tú, no debe estar el presidente, no debe estar el Gobierno ni debe estar ningún político. Esta credencial es tuya y te identifica como mexicana o mexicano. Esta credencial sirve para votar, para hacer trámites en un banco, para inscribir a tus hijos en la escuela o para recibir los apoyos. La quieren falsificar con la reforma (electoral). No nos debemos dejar”, manifestó el político.

En el audiovisual, de poco menos de un minuto, Martínez Cázares señaló que el Instituto Electoral no tiene un dueño, por lo que pidió a los mexicanos salir a defender al órgano electoral de la iniciativa presidencial.

“El INE es de todos, no tiene dueño, yo defiendo una credencial confiable, no chafa ni pirata, yo defiendo un INE de todos, no del gobierno ni de ningún partido, yo defiendo a la democracia. Yo defiendo a México”

Y es que al igual que el senador del Grupo Plural, varios personajes del bloque opositor a la actual administración se han manifestado en contra de la reforma electoral del presidente López Obrador, en la que se busca, entre otras cosas, la reducción del número de legisladores y del presupuesto a partidos políticos.

La Iglesia Católica también expresó su preocupación por el proyecto del mandatario federal (Foto: Infobae)

En este sentido, el pasado 6 de noviembre la Iglesia Católica expresó su preocupación por el proyecto del mandatario federal en materia electoral, pues declaró que el INE “es una de las instituciones más confiables para los mexicanos”.

De la encuesta “oculta” del INE a la defensa del aguacate mexicano, el resumen de la mañanera Lo más relevante de la conferencia mañanera de este jueves 03 de noviembre VER NOTA

“La esencia de esta institución está en la superación del antiguo esquema donde el gobierno en turno era juez y parte en los comicios electorales, para dar paso a una institución ciudadana que favorece la participación y organización más amplia y plural en el contexto de opciones políticas”, se lee en el documento.

En su editorial dominical Desde la fe, la Iglesia recordó que desde el pasado 31 de octubre el Episcopado Mexicano exhortó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a “asumir su responsabilidad histórica y su prudencia legislativa” más allá de coyunturas ideológicas para preservar y, en todo caso, mejorar al órgano electoral.

La Iglesia destacó que es deber de todos buscar la mejor política que garantice la participación de los ciudadanos y las organizaciones (Foto: AFP)

“Ante la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal para una reforma constitucional en materia electoral que ya está en la Cámara de Diputados, la Iglesia expresa su preocupación por lo que pudiera alertar la autonomía ciudadana y la imparcialidad partidista”

En su texto, destacó que es deber de todos buscar la mejor política que garantice la participación de los ciudadanos y las organizaciones intermedias dentro de la sociedad y las estructuras del Estado.

Morena acusó al INE de ocultar encuesta que favorece a la Reforma Electoral: 9 de cada 10 mexicanos la apoyan Parte de los resultados de la encuesta vía telefónica fue compartida por la representación del partido guinda dentro del Instituto Nacional Electoral VER NOTA

“Confiamos en la disposición y buena voluntad de los actores políticos que, buscando el bien de nuestra nación, dejarán de lado lo que puede interpretarse como intereses personal o partidista y se dispondrán a escuchar la voz de muchos que a través del voto les han confiado la estabilidad y desarrollo del país”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: