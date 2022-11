El regalo de cumpleaños de la oposición para AMLO que adelantó Lilly Téllez

El regalo de la oposición a AMLO el próximo 13 de noviembre (Fotos: Twitter/Senado)

El próximo domingo 13 de noviembre, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cumplirá 69 años de edad, y por ello, la oposición política en México le tiene organizado un regalo el cual lleva días anunciando.

Agrupaciones de la oposición han convocado a una marcha en presunta defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), en el marco de la reforma electoral propuesta por el mismo López Obrador, la cual está de cara a ser discutida por el Congreso de la Unión.

Dicha manifestación, la cual lleva el nombre de “marcha por la democracia”, coincide con la fecha en la que el tabasqueño celebrará su cumpleaños, por lo que la senadora por Acción Nacional (PAN), María del Carmen Lilly Téllez García, aseguró que se trata de un “noble regalo” para el mandatario.

La marcha por la democracia es un noble regalo de cumpleaños para el Presidente López Obrador.



Es una respuesta civilizada ante la barbarie de morena. — Lilly Téllez (@LillyTellez) November 7, 2022

Entre tanto, fue durante la conferencia mañanera de este lunes que López Obrador se lanzó contra las y los organizadores de la marcha, a quienes llamó rateros, hipócritas y clasistas, así como carentes de autoridad moral.

De este modo, arremetió contra expresidentes, empresarios y políticos que por semanas han promovido la marcha, la cual partirá desde el Ángel de la Independencia el próximo domingo, con rumbo a Palacio Nacional.

“Cómo no va a convocar (Vicente) Fox a la marcha en contra de nosotros, si está molesto, si ya no se le dan 5 millones de pesos mensuales de pensión y ya no tienen toda la protección que tenía del Estado Mayor y ya no puede recomendar a nadie; y lo mismo en el caso de (Felipe) Calderón y todos, Claudio X. González, su papá, asesor económico de (Carlos) Salinas... hicieron su agosto”, expresó el jefe del Ejecutivo.

Una docena de ciudades han convocado a la "marcha por la democracia" (Foto: Twitter)

“Son muy hipócritas. Hablan de que se va a destruir al INE, que va a haber una dictadura, que lo estoy haciendo porque me voy a quedar, que va a haber reelección; pues que no se dejen engañar”

También, AMLO invitó a sus simpatizantes a quedarse en casa y no caer en provocaciones, al tiempo que catalogó a los organizadores de la marcha como “deshonestos”.

“Gente sin autoridad moral, deshonestos y tienen todo el derecho de manifestarse, además, ya fuera máscaras, que participen todos en la marcha y procurar no caer en ninguna provocación, que puedan llegar al Zócalo sin ningún problema”, afirmó.

Con respecto a los festejos por su cumpleaños, el presidente pidió a sus simpatizantes que no le lleven mariachis ni regalos; también, para que no haya confrontaciones entre abyectos y opositores el día domingo.

AMLO cumplirá 69 años el próximo domingo (Foto: Presidencia)

Entre tanto, de acuerdo con la convocatoria para sumarse al movimiento, la cual fue colgada por la cuenta de Twitter Sociedad Civil México, estima que al menos en 12 ciudades del país se llevarán a cabo movilizaciones, entre las que Cancún, Chihuahua, León, Monterrey, Querétaro, Xalapa, entre otras.

Por su parte, la senadora Kenia López Rabadán exigió al presidente que no interfiera en la marcha, que no envíe represores ni infiltrados. “Decirle al gobierno que no se le ocurra generar ninguna represión, que no se le ocurra comportarse como un gobierno autoritario”, acusó.

La marcha, promovida por la organización opositoria Unid@s, así como por el Partido Acción Nacional (PAN) se da en contra de la propuesta de reforma electoral que, entre otras cosas, busca reducir el número de consejeros electorales y que estos y los magistrados del Tribunal Electoral sean electos por votación popular.

También, se pretende reducir el presupuesto a partidos políticos, así como al mismo institutito, el cual pasaría a llamarse Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).

