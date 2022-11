“Rodada del terror” en CDMX: qué se sabe sobre las reuniones que desataron caos, temor y confusión

Cientos de motociclistas tomaron algunas de las principales vías de circulación de la CDMX (Foto: Archivo web/Twitter)

El pasado domingo 30 de octubre, cientos de motociclistas se reunieron en las principales avenidas de la Ciudad de México para llevar a cabo la Rodada del Terror, una caravana con motivo de Halloween y Día de Muertos, evento que se organizó vía redes sociales.

Fue alrededor de las 20:00 horas (tiempo del centro de México) comenzaron a circular en redes sociales los primeros videos de “bikers” a la altura del Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad Universitaria, mismos que después se desplazaron sobre Insurgentes Sur hasta llegar a Perisur, es decir, el entronque de la avenida más larga del país con periférico.

Dicho movimiento de motos, entre los automóviles que se desplazaron en aquel momento, provocaron caos vial, interrumpiendo la circulación de la línea 1 del Metrobús, así como detener el paso de los automóviles en ambos sentidos.

Posteriormente aparecieron en Paseo de la Reforma, a la altura de la glorieta del Ángel de la Independencia; además de también cerrar el paso a la altura de la glorieta de Insurgentes.

La reunión se planeó por Facebook (Foto: Facebook/Moto Rex Club)

Tal movimiento generó caos en la ciudad, pues las vías alternas comenzaron a llenarse de automóviles y el transporte público escaseo, debido a que los motociclistas se adueñaron de las vialidades. Muchos usuarios en redes sociales comenzaron a denunciar que, debido a que iban disfrazados, muchos de ellos portaban armas -se desconoce si eran de utilería o reales- como motosierras o pistolas, así como a consumir bebidas alcohólicas.

Infobae México entrevistó a una joven de 26 años que no quiso ofrecer su nombre, pero que se quedó varada en el Ángel de la Independencia por una hora, debido a que la línea 7 del Metrobús es el único medio que la lleva a su hogar.

“Los domingos siempre salgo de trabajar a las 10 de la noche; sin embargo, tuve que quedarme varada hasta las 11 debido a que no se podía ni atravesar bien las calles, ya que los motociclistas tomaron las calles como si fueran pista de carreras”

La joven también contó que las calles no eran el único lugar por donde circulaban, sino que también estaban sobre las banquetas, pese a que los policías de tránsito les pedían que no se quedaran o circularan por esos lugares, debido a que había peatones resguardándose del caos vial y de lo rápido que iban las motocicletas.

@C5_CDMX es un verdadero caos el cruce de insurgentes y reforma, no podemos llegar a nuestras casa por culpa de estos motociclistas inconcientes de lo que provocan, inclusive iban en sentido contrario en el carril del @MetrobusCDMX verdaderamente da terror 😡 pic.twitter.com/Dh6gM4ynFf — Esther Alonso (@hinataluna) October 31, 2022

Otro de los puntos que destacó fue el aumento en los precios de taxi y automóviles por plataformas, ya que refirió que un servicio que comúnmente -sin tránsito pesado en la zona- no pasa de los $30, la noche del domingo rondaba en los $100-150 en taxi, mientras que en 170 en plataforma digital.

“Una de las alternativas que intenté tomar fue la de abordar un taxi, pero imposible, me querían cobrar más de 100 pesos por llevarme del Ángel al Auditorio; mientras que por celular me querían cobrar más de $170″

Finalmente relató el miedo que sintió, debido a que se encontraba sola y las motos pasaban muy cerca de las personas, incluso estirando la mano en dirección a los bolsillo o bolsas de las personas. Aunque por donde ella estaba no escuchó de algún robo, indicó que por otras zonas de la ciudad sí se presentaron estos casos.

“La verdad me dio un ataque de pánico, un motociclista casi me atropella cuando intenté cruzar por Florencia y Reforma. Y es que, aunque había policías, las motos pasaban muy cerca de las personas, hasta estiraban la mano a la altura de los bolsillo, no escuché que hubiera robos, pero sí dio miedo”, finalizó.

Ante la presencia de los uniformados y varias patrullas, decenas de motociclistas se retiraron del Ángel de la Independencia. (Video: Infobae México)

La Rodada del Terror sí le hizo justicia a su nombre, pues el evento se salió de control; sin embargo, la idea inicial no era esa, sino disfrutar de una reunión con temática de disfraces, por lo menos así lo dieron a conocer los organizadores en redes sociales.

Fue la cuenta Moto Rex Club quien difundió información pública del evento Mega Rodada del Terror 2022, en donde se pudo leer que le pidieron a los asistentes que eviten conflicto con la policía y solo dedicarse a repartir dulces a los infantes que se encontraran en el camino. El punto de reunión fueron las astas del Estadio de CU.

“Todos bienvenidos y disfrazados. Cero lio con la tira. Vamos en caravana y regalando dulces”

De acuerdo con los datos que se arrojaron, se citó a las personas en diferentes horarios. El primer lugar fue un supermercado en Tacuba de 18:30 a 19:00 horas; el segundo fue otro supermercado en Mixcoac de 19:00-19:30 horas; finalmente, en otro supermercado en Iztapalapa de 18:00 a 18:30 horas; una vez reunidos, los motociclistas salieron a Perisur y de ahí a Reforma con el fin de transitar toda la urbe capitalina.

Pese a eso, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México reportó que detuvieron a dos personas durante la rodada, debido a que uno de ellos portaba armas de fuego y el siguiente participó en una pelea.

