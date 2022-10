“Duele el alma”: Familia de Octavio Ocaña visitó la tumba del actor a un año de su muerte

La familia se hizo presente en un panteón de Villa Hermosa, Tabasco (Foto: Instagram)

En medio del primer aniversario luctuoso de Octavio Ocaña su familia acuidó al sitio donde descnsan los restos del recordado actor, en la ciudad de Villahermosa Tabasco, donde mostraron su unión en una fecha que abre la herida de lo que ellos mismos han revelado fue “el día más triste de su vida”, cuando el joven perdió la vida tras una persecución policiaca de la cual aún se manejan versiones y especulaciones.

Los padres del recordado “Benito” de Vecinos, Octavio Pérez y Ana Lucía Ocaña; una de sus hermanas, Bertha Ocaña, y su prometida Nerea Godínez se dieron cita en el panteón donde fue sepultado el histrión que perdió la vida a los 22 años.

Cabe mencionar que su otra hermana, Ana Leticia, no acudió debido a su embarazo a la cita donde la lápida de “Octavio Augusto Pérez Ocaño” de pronto se llenó de flores blancas y amarillas, además de adornos como un colorido rehilete, una postal del elenco de Vecinos y una figura decorativa de ángel.

En cuanto la familia Pérez Ocaña llegó al lugar, dispuso una manta en el piso, colocó algunas sillas y se instaló bajo una sombrilla amarilla donde oraron junto a su lápida y le cantaron la canción Amigo Bronco, tema de Lupe Esparza y compañía, composición en la que su hermana Bertha, llena de lágrimas, puso énfasis especial en versos como “nos vamos a encontrar pa’ volver a hacer camino, pa’ correr hasta volar”.

“Un año de tu muerte, hijo mío, lleno de mucho dolor. Descansa en paz, hijo mío Octavio Ocaña Que en paz descanse”, escribió la madre del también actor de la serie Hermanos y detectives; por su parte, el padre del actor compartió una imagen de la lápida repleta de flores y escribió que pese a que ya pasó un año del lamentable deceso, “parece que fue ayer”.

En la publicación al respecto en redes sociales de Bertha Pérez Ocaña, se pudo ver un detalle que llamó la atención: la familia acudió al cementerio con playeras blancas a juego que, en la parte trasera, tenían el nombre de Octavio, el número 10 y la palabra “Trinidad”.

En el caso de la playera de Bertha, la joven portó una ilustración de Jesucristo dando un beso a “Benito Rivers” en la cabeza. Se conoce que los seres queridos del recordado actor permanecieron en el lugar al rededor de tres horas, en las que lo recordaron y elevaron oraciones por su descanso.

“Aún no puedo creer que hoy se cumple 1 año de tu partida, aún no puedo olvidar esa noche del 29 de octubre del 2021 cuando me dijeron que estabas muerto y que yo tenía que ir a reconocerte en ese momento me perdí y tú mejor que nadie sabes lo que me ha costado volverme a encontrar, me duele el alma y es un dolor que no le deseo a nadie”, fue el texto con el que la joven recordó a su hermano en Instagram.

“Lo que nunca voy aceptar es la manera tan INJUSTA en la que se fue y lo que nunca voy aceptar es que no paguen los que tienen que pagar por su muerte por qué está lucha no ha sido en vano…nosotros encontremos un poco de calma en medio de esta tormenta que nos tocó y nos tocara seguir viviendo”, apuntó.

Por su parte, la ex pareja de Octavio también subió a Instagram algunas fotografías y recuerdos con el ahora occiso. “Quisiera decirte que todo esta bien, pero no es así, aunque este año si he ido aprendiendo a vivir sin tu presencia, porque vivir sin ti sería imposible ... siempre estas en mis pensamientos”, escribió Nerea González.