Tundieron a Claudia Sheinbaum por paredes pintadas para diferenciarla de Claudia Ruíz Massieu

La jefa de Gobierno fue blanco de burlas por las paredes pintadas (REUTERS/ Luis Cortes/File Photo)

En redes sociales tundieron a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tras viralizarse fotografías sobre bardas pintadas con la leyenda “Es Claudia”; sin embargo, ahora resaltaron algunas diferencias con el fin de no confundirse con la candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz Massieu Salinas, para la silla presidencial en 2024.

Fue la reportera Laura Brugés quien compartió la fotografía en donde se puede ver una SH, de Sheinbaum, agregada a Claudia, además de una silueta de perfil de una mujer con un peinado de cola de caballo, característico de la morenista interesada en la presidencia de la República Mexicana.

“¿Cómo por qué o qué le agregaron ‘SH’ al ‘Es Claudia’? Esperen, no me digan que les pegó lo de “Es Claudia” pero ‘Ruiz Massieu’”, fue el texto que acompañó a la imagen. Sin embargo, no terminó ahí, pues algunos usuarios no pudieron evitar la oportunidad de mofarse de la jefa de Gobierno de la capital.

“Y hasta le pusieron la silueta jajajaja”, “Amo que crean que Ruiz Massieu les va a copiar su campaña chafa”, “Es como de ‘Shhh’ para que guardemos el secreto de que está haciendo campaña antes de tiempo”, fueron algunos comentarios en la publicación.

¿Cómo por qué o qué le agregaron “SH” al ‘Es Claudia”? 🤔



Esperen, no me digan que les pegó lo de “Es Claudia” pero “Ruiz Massieu” 😂 pic.twitter.com/Q019QmZrCR — Laura Brugés (@LauraBruges) October 27, 2022

Cabe recordar que durante el evento Diálogos por México, realizado los pasados 17 y 18 de octubre en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Ruiz Massieu confirmó sus deseos de contender para la silla presidencial en las elecciones de 2024.

“Soy Claudia Ruíz Massieu, sí me atrevo y estoy lista”, pronunció el pasado 18 de octubre. Asimismo, agregó: “Hoy en la sede del partido en el que he militado y he crecido, de cuyas mujeres y hombres, señaladamente mi padre, refrendé mi vocación de servicios y aprendí los valores y la ética que debe conducir la actuación política, hoy con la frente en alto les digo que estoy lista”.

Además, afirmó que el tricolor se encuentra viviendo la peor crisis del partido, puesto que cuentan con menos espacio en el poder legislativo, menos reconocimiento social y menos prestigio, por lo que pidió que se reforzara la unidad con inclusión y motivación.

Platicando con @edelamadrid @BeatrizPRangel_ e @ildefonsogv con una increíble vista. Lo que nos une es México 🇲🇽 pic.twitter.com/zyQv2C3Z25 — Claudia Ruiz Massieu (@ruizmassieu) October 25, 2022

Fue el pasado martes 25 de octubre cuando la senadora del tricolor compartió la imagen, a través de su cuenta de Twitter, con otras corcholatas del partido, tan solo una semana después de que anunciara sus aspiracione para competir en las elecciones de 2024.

En la fotografía aparecieron junto a ella el extitular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid; la senadora Beatriz Paredes; y el extitular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo.

Platicando con @edelamadrid, @BeatrizPRangel_ e @ildefonsogv con una increíble vista. Lo que nos une es México”, fue el texto que acompañó la imagen compartida por la extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Claudia Sheinbaum se reunió con Charles Rivkin, CEO de Netflix, Disney y Warner Bros

Por otro lado, a través de su cuenta de Twitter, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, compartió la fotografía de la reunión que tuvo con Charles Rivkin, el CEO de Motion Picture Association que concentra estudios de Netflix, Disney, Warner Bros, Universal, Sony y Paramount.

“Coincidimos en la confianza que hay en la Ciudad para el desarrollo de la industria cinematográfica a nivel internacional”, fue el texto que acompañó la fotografía.

En reunión con Charles Rivkin, CEO de Motion Picture Association, que concentra los estudios de Netflix, Disney, Warner Bros, Universal, Sony y Paramount, coincidimos en la confianza que hay en la Ciudad para el desarrollo de la industria cinematográfica a nivel internacional. pic.twitter.com/0jbruOaEdM — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 27, 2022

