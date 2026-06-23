Partido Verde abre registro de coordinadores; Karen Castrejón va por Guerrero

Una ilustración en acuarela muestra a una mujer sonriente con un fondo de mapa azul y el emblema de un partido político verde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Karen Castrejón Trujillo, dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), anunció que este martes 23 de junio de 2026 a las 13:00 horas realizará su registro como aspirante para liderar los Comités de Transformación en Guerrero, con el objetivo de defender la soberanía estatal.

El anuncio fue difundido por Castrejón desde su cuenta oficial en ‘X’ la noche del lunes 22 de junio, donde precisó que, tras un “periodo de reflexión”, decidió participar en el proceso interno.

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En su mensaje señaló: “Dispuesta a representar en este proceso la grandeza de nuestro estado y abrir una nueva etapa para todos. Nos estaremos viendo mañana a la 1:00 p.m. en el World Trade Center (WTFC)”.

Arranque del registro de aspirantes de Morena y aliados

El inicio del registro de aspirantes a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía fue anunciado por Morena el lunes 22 de junio de 2026, dando apertura a la recepción de solicitudes para quienes buscan coordinar los trabajos en las 17 entidades donde habrá proceso electoral el próximo año.

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La dirigente nacional del PVEM informa en X que, tras un periodo de reflexión, decide participar en el proceso interno para la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía. (Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

Según el comunicado emitido por el partido, el registro podrá realizarse del 22 al 27 de junio en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones WTC Ciudad de México, ubicado en la colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, con un horario de atención de 09:00 a 18:00 horas.

Calendario de registros y lineamientos del proceso interno

De acuerdo con el calendario presentado, el martes 23 de junio corresponde el registro para los estados de Chihuahua, Colima y Guerrero, mientras que otras entidades como Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche realizaron el trámite el lunes 22. Las fechas posteriores contemplan a Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.

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La dirigente nacional del PVEM informa en X que, tras un periodo de reflexión, decide participar en el proceso interno para la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía.

Las personas que se registren como coordinadoras deberán fomentar la difusión de información y el análisis sobre los problemas nacionales y estatales, además de colaborar en las tareas de concientización, organización y vinculación con la ciudadanía.

El perfil requerido incluye un compromiso demostrado con las causas populares, labor a favor de la transformación y vocación de servicio bajo principios de honestidad, sencillez y apego a los valores del movimiento de la Cuarta Transformación.

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Compromiso con equidad y participación de mujeres

Durante la conferencia de prensa, Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, subrayó que el proceso político busca fortalecer la organización y la presencia territorial del movimiento en todo el país.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, encabezan un acto en el World Trade Center de Ciudad de México. (Morena)

Por su parte, Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, destacó que este mecanismo democrático y abierto, en el que participan Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), coloca la decisión en manos de la ciudadanía.

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El partido guinda reiteró su compromiso con la equidad, la unidad interna y el desarrollo correcto del proceso, privilegiando la decisión popular expresada en las encuestas, bajo el principio de paridad de género y la participación efectiva de las mujeres en los espacios de liderazgo político.