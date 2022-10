El pacto que Encinas buscó con Tomás Zerón en Israel, donde le garantizó el apoyo del presidente

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de México y titular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa. Foto: Gobierno de México

Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (CoVAJ) en el caso Ayotzinapa reveló que en febrero de 2022 viajó a Israel para reunirse con Tomás Zerón de Lucio, a quien prometió “apoyo del presidente” de la República a cambio de información para resolver el caso que aumenta la presión sobre el actual gobierno.

En un reportaje publicado por The New York Times, se dio a conocer que después de un mes de la solicitud de extradición por parte del gobierno mexicano al de Israel para la extradición del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Encinas sostuvo una comida de casi tres horas con Zerón en el país de medio oriente.

El actual subsecretario de Gobernación consideraba que el exfuncionario señalado de alterar y construir pruebas en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, poseía información valiosa que le ayudaría a la actual administración a cerrar el caso, por ello le ofreció apoyo del Ejecutivo para obtener una sentencia reducida en prisión a cambio de su cooperación con la CoVAJ.

“Ayúdame a desenmarañar todo esto (...) yo te garantizo el apoyo del presidente (...) Al presidente no le importa meter gente a la cárcel”, le habría dicho Encinas a Zerón durante el encuentro.

(Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con Liora Turkevsky, abogada de Zerón, el exfuncionario, quien estuvo encargado de la investigación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, “no retiene ninguna información en conexión con el caso”.

De modo que Encinas volvió a México sin nada, según el reportaje del medio norteamericano. No obstante, el propio presidente de la CoVAJ tenía la presión del presidente Andrés Manuel López Obrador para presentar avances en la investigación, pues llegaba a su cuarto año de gobierno sin resultados sustanciales.

The New York Times apuntó que el propio Alejandro Encinas reconoció que gran parte de la información, en particular los presuntos chats de Guerreros Unidos, presentada en el informe de la Comisión de la Verdad no pudo ser confirmada.

Chats de Guerreros Unidos no pudieron ser verificados como reales

El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, ofreció el informe sobre los avances de la investigación del caso Ayotzinapa, en el que confirmó que fue un crimen de estado. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Uno de los elementos más relevantes del informe de la CoVAJ presentado en agosto fue el recuento de más de cuatro mil registros de presuntas comunicaciones entre integrantes del cártel de Guerreros Unidos, el grupo criminal identificado como el responsable de la desaparición de los normalistas.

Los mensajes de WhatsApp llegaron a Encinas en abril de 2022 como un alivio tras su infructuoso encuentro con el extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). En dichas conversaciones, los miembros de Guerreros Unidos habrían detallado el paso a paso de sus operaciones para asesinar y desaparecer a los estudiantes.

Aunque la serie de 467 capturas de pantalla, entregada por una sola fuente, fue cortejada con otras pruebas, Encinas nunca compartió las imágenes de los chats con la Fiscalía General, en donde se pudo haber realizado un análisis forense que verificara la autenticidad de los mensajes.

El argumento del funcionario fue que le preocupaba cualquier posible filtración, además de que la presión desde Palacio Nacional lo obligaba a presentar un informe “oportuno” a las familias de los normalistas.

Finalmente, Encinas aceptó que la fuente que le entregó los mensajes pudo haberlos fabricado. “Todo es posible [...] El 100% seguro en esto no existe”, expresó al medio norteamericano.

