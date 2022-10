Por qué Canelo Álvarez no pelea en México

El promotor de Canelo Álvarez reveló por qué el boxeador no ha vuelto a pelear en México (Foto: Joe Camporeale/REUTERS)

A pesar de que Saúl Álvarez forjó los cimientos de su exitosa carrera en arenas a lo largo y ancho de México, desde el año 2011 no ha vuelto a tener ninguna pelea en el territorio nacional. Por el contrario, se ha convertido en uno de los personajes del pugilismo más taquilleros de los Estados Unidos, motivo por el cual, de acuerdo con Eddie Hearn, su promotor actual, no ha vuelto a su país natal para brindar el espectáculo que lo ha llevado a la élite deportiva.

Desde que Canelo Álvarez se enfiló a la conquista del campeonato indiscutido de las 168 libras, su esquina y promotor han considerado la posibilidad de entablar una pelea en el Estadio Azteca de la Ciudad de México o, incluso, en el Estadio Jalisco de su estado natal. Sin embargo, la opción no ha podido materializarse debido a que las ganancias no serían las mismas que en el país de la barras y las estrellas.

“Cada vez que venimos a México cada show es fantástico. La herencia, la historia de México, los fanáticos y el conocimiento del deporte y no solo eso, muchos fans en Estados Unidos amantes del boxeo y de Canelo son de México, pero creo que el problema con venir a México y la razón por la que los demás (promotores) no lo hacen es porque no puedes generar el gran dinero. Por eso se llevan los shows a otros lugares”, declaró a Milenio.

En un momento en que Canelo Álvarez busca nuevos horizontes para conquistar en su carrera, tanto él como Eddie Hearn han buscado la posibilidad de salir de los Estados Unidos para seguir los pasos de otras leyendas en diversas latitudes del mundo. Entre los lugares en la lista del presidente de Matchroom Boxing están Londres, Japón o el Medio Oriente, así como México.

Al interior del país, el recinto que más se ha posicionado para albergar una pelea del tapatío es el Estadio Azteca. Aunque su presencia sería histórica, Hearn aseguró que no cumpliría con las expectativas económicas de los interesados. Incluso, recintos más pequeños de los Estados Unidos podrían implicar una mayor ganancia económica para todos los actores involucrados.

“Hacer un evento de Canelo Álvarez en el Estadio Azteca, el ver tanta gente sería algo histórico y siento que a Canelo le encantaría, pero estás dejando pasar una cantidad grande de dinero (...) Para mí ver el Estadio Azteca sería algo muy especial, pero como dije, es difícil. También es un hombre muy orgulloso y siento que sería emocionalmente muy especial traer una pelea para su gente”, aseguró.

Canelo podría volver en septiembre de 2023 para defender su corona de los supermedianos (Foto: Joe Camporeale/REUTERS)

En ese sentido, la presencia de Saúl Álvarez en algún recinto mexicano podría demorar algunos años. Por un lado, el Coloso de Santa Úrsula podría ser cerrado para su remodelación de cara a la disputa de la Copa Mundial de Futbol en 2026 y no podría albergar ningún evento de enorme magnitud.

Otra de las razones por las que el mexicano no pisará el territorio nacional en el próximo año es la pausa que puso a su carrera. Luego de haber participado en la fiesta de XV años de su hija viajará a los Estados Unidos para someterse a una cirugía y atender una lesión en la mano izquierda que le ha afectado en sus reyertas más recientes. En ese sentido, su regreso podría ser hasta septiembre de 2023.

¿Cuándo fue la última vez que Canelo Álvarez peleó en México?

Han transcurrido once años desde que el tapatío se presentó por última vez ante el público mexicano. La noche del 26 de noviembre de 2011 saltó a la Monumental Plaza de Toros México de la capital para encarar el puertorriqueño Kermit Cintrón por el cinturón superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Esa vez venció en el quinto round por la vía del nocaut técnico y se fue a los Estados Unidos para consolidar su trayectoria.

SEGUIR LEYENDO: