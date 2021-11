Quién es María José Alcalá y por qué llegó al Comité Olímpico Mexicano

María José Alcalá se convierte en la primera presidenta del Comité Olímpico Mexicano. (Foto: Twitter)

La ex clavadista olímpica, María José Alcalá, se convirtió este jueves en la primera mujer que administrará el Comité Olímpico Mexicano, fundado hace 98 años. En una elección histórica, puesto que no hubo la presencia de hombres en estas votaciones para tomar la presidencia del COM.

Alcalá, participó representando a México en cuatro ediciones distintas de los Juegos Olímpicos: como lo fue en Seúl 1988, Barcelona 1992, Atlanta 1996 y, por último, en Sídney 2000. Ocupará el puesto que dejó Carlos Padilla, cuya gestión tuvo una duración de nueve años.

Durante la Asamblea General del Comité Olímpico Mexicano se proclamó a María Alcalá como la nueva presidenta para el periodo 2021-2024, tras unas votaciones en los que se impuso con 87 votos a su contrincante, Norma Olivia González, quien solamente recibió 46 votos.

Por otro lado, Alcalá también funge como diputada federal por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), de la alianza oficialista. Además, de ser la presidenta de la Comisión del Deporte de esta cámara legislativa, agregó que no abandonará sus respectivos cargos para de igual forma poder ejercer la presidencia del COM.

Los próximos JJOO serán en Paris 2024, mismos que será encargada Alcalá de manejar la estrategia de la delegación mexicana. (Foto: IAN LANGSDON/EFE)

Aunado a lo anterior, cuenta con una licenciatura en derecho, la ex deportista de 49 años tendrá como uno de sus primeros desafíos es trazar la estrategia adecuada para el Comité Mexicano para los próximos Juegos Olímpicos por disputarse en la ciudad de París, en 2024.

Aparte de su experiencia como deportista, fue jefa de misión de la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla del 2018. Posteriormente, en el 2021, fue coordinadora del consejo técnico de diplomacia y cooperación deportiva de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Por su parte, el ex presidente del COM, Carlos Padilla comentó en entrevista que uno de los muchos retos que tendrá su sucesora, es mantener la independencia del Comité Olímpico Mexicano frente al Gobierno de México.

Durante la gestión de Padilla, el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Alfredo Castillo, lideró ilegales actos durante la estancia de Enrique Peña Nieto como presidente de México (2012-2016), en el que casi le costaron al país una dura sanción por parte del Comité Olímpico Internacional, puesto que los deportistas habrían sido impedidos de portar la bandera de su país en sus uniformes durante los Juegos de Río de Janeiro en el 2016.

La actual presidenta del Comité Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara tampoco pudo mantener una relación laboral en armonía con Carlos Padilla. (Foto: Daniel Augusto/CUARTOSCURO)

Además, Ana Gabriela Guevara, quien es la actual directora de la Comisión Nacional del Deporte en la actual presidencia de Andrés Manuel López Obrador, tampoco pudo mantener una relación laboral en armonía con Carlos Padilla, quien se quejó de la falta de apoyo a los deportistas mexicanos que participaron en los JJOO de Tokio 2020.

“Hay muchos intereses ajenos al COM que atentan contra su integridad, autonomía, pero es la lucha que hay que dar a diario”, recomendó Padilla a su sucesora.

Finalmente, la planilla ganadora que lleva por nombre Voy por México, quedó conformada de la siguiente manera; como primer vicepresidente, Daniel Aceves Villagrán; como segundo vicepresidente, Jaime Cadaval Baeza; como secretario general, Mario García de la Torre; como prosecretario, Martha Hernández Sánchez; como tesorero, Jorge Alfonso Peña Soberanis; Rosalío Alvarado del Ángel fungirá como primer vocal; Norma Baraldi Briseño será la tercer vocal; mientras que, Miguel Cervantes Ledesma tendrá el puesto de cuarto vocal y finalmente, Ismael Marcelo Hérnandez Uscanga será el vocal deportista.

