AMLO tachó de “caricatura” las críticas de los ex presidentes Zedillo y Calderón

(Foto: REUTERS/Henry Romero/File Photo)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se posicionó respecto a la reciente reunión de dos ex presidentes de México: Felipe Claderón Hinojosa (2006-2012) y Ernesto Zedillo (1994-200), mismo que acudieron como panelistas foro 20 años de “FIL: Democracia y libertad”, el cual se llevó a cabo en Madrid, España el pasado 21 de octubre.

Durante su conferencia matutina de este lunes 24, el mandatario aseguró que más que molestarle las críticas emitidas por los exfuncionarios “le daban risa”.

“La verdad me da risa, y yo les pido a todos que no nos enojemos sobre lo que dicen Zedillo y Calderón en España, ¿nos podemos molestar? No, ¡ternuritas!”

Bajo este sentido, López Obrador aprovechó para recordar y condenar algunas de las medidas implementadas durante el sexenio de Zedillo, asegurando que en su mandato “convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública”, refiriéndose así al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

“Nada más para que vean la capacidad técnica, su conocimiento de economía y administración pública, cuando anuncian que van a llevar a cabo el rescate de los banqueros y de los grandes empresarios (...) hizo el cálculo en un informe de que iba a costar el recate 125 mil millones de pesos, se equivocó, porque tan solo cuando lo aprueban, ya es un billón”, ironizó el mandatario.

Así, López Obrador aseguró que desde su implemetación, se ha pagado un billón de intereses, y actualmente se debe el billón original de la deuda. Tras arremeter contra el ex priista, no sin antes calificarlo de “títere” y “pelele”, el mandatario centro sus ataques a la figura del ex panista y ex presidente Felipe Calderón.

“Hablando de seguridad, cuando declaran la guerra, y convierte en su brazo derecho a García Luna que está en la cárcel”, atajó.

Tras expresar sus disentimientos con sus antecesores, AMLO aseguró que se estaba contradiciendo al “engancharse” con el tema, por lo que buscó restarle importancia.

“No es para enojó, es un timbre de orgullo, que esta gente corrupta cuestione lo que estamos haciendo, tiene derecho a hacerlo como cualquier otra persona, por que somos libres, pero es de caricatura”

Lo que se abordó en España

Durante su participación en el foro organizado España, Ernesto Zedillo no sólo se expresó sobre la situación política actual de México, sino que dedicó críticas a los gobierno actuales de algunos países por los que dio por “desperdiciados” los próximos 10 años.

Asimismo, aprovechó para dedicar elogios a su homólogo, Felipe Calderón, a quién expresó su respeto. En tanto, el ex panista le correspondió reconociendo de manera positiva la forma en que Zedillo llevó la crisis económica de 1994 y recordó que en su momento, el líder y militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) le pidió ayuda al Partido Acción Nacional:

“Yo le dije al presidente que el interés de la acción nacional era prominente y lo íbamos a hacer”.

Información en desarrollo...