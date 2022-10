En sólo una noche ‘Roslyn’ se convirtió en huracán categoría 3; prevén lluvias torrenciales en México

Huracán Roslyn de categoría 3 se encuentra frente a costas de México con lluvias torrenciales. REUTERS/Javier Verdin

De acuerdo con el monitoreo a cargo del Servicio Meteorológico Nacional, el ciclón Roslyn se ha intensificado de tormenta tropical a huracán categoría 3 en tan sólo una noche. Se encuentra frente a costas de Colima y Jalisco y se calcula que durante las siguientes horas continúe ganando fuerza hasta convertirse en categoría 4.

Actualmente se ubica a 270 km al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 345 km al sur de Cabo Corrientes, Jalisco. Registra vientos sostenidos de 195 km/h, rachas de hasta 240 km/h y mantiene una trayectoria hacia el noroeste (315°) a una velocidad aproximada de 11 km/h.

Ante la cercanía con costas mexicanas y la extensión de sus bandas nubosas, se prevén lluvias de intensas a torrenciales en los estados de la región occidente del país, las cuales podría incrementar los niveles de ríos y arroyos y producir deslaves e inundaciones.

Por ello las autoridades instan a la población a extremar precauciones en zonas de las entidades mencionadas ante las lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima), así como atender las recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil.

Lluvias intensas con puntuales torrenciales: Jalisco y Nayarit.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Michoacán y Colima.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sinaloa (sur), Chiapas y Oaxaca.

México registrará temperaturas máximas de hasta 40º C en Sonora y Sinaloa, y de hasta 35º C en Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo. En contraste, las mínimas podrían ser de -5º C en Chihuahua y Durango.

Clima en México y paso de “Roslyn” este 21 de octubre de 2022. Foto: Conagua Clima

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Se pronostica ambiente frío a fresco y bancos de niebla en zonas altas que rodean el Valle de México al amanecer. Cielo medio nublado a nublado durante el día con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en el Estado de México y la Ciudad de México.

En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 12 a 14°C y una máxima de 24 a 26°C. Para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 8 a 10 °C y máxima de 19 a 21 °C.

Península de Baja California: Nublados dispersos por la mañana. Incremento de nublados por tarde, con probabilidad de intervalos de chubascos en Baja California y lluvias aisladas en Baja California Sur. Ambiente matutino templado y fresco en zonas serranas. Ambiente vespertino caluroso.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales fuertes en el sur de Sinaloa y chubascos en Sonora; ambas con descargas eléctricas. Ambiente templado por la mañana y fresco en sierras de Sonora. Ambiente vespertino cálido a caluroso.

Pacífico Centro: Cielo nublado durante el día con lluvias puntuales torrenciales en Nayarit y Jalisco e intensas en Michoacán y Colima. Ambiente fresco a frío por la mañana con bancos de niebla en zonas serranas. Por la tarde, ambiente cálido.

Clima en México y paso de “Roslyn” este 21 de octubre de 2022. Foto: Conagua Clima

Pacífico Sur: Cielo medio nublado por la mañana y nublado en la tarde, con lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y Chiapas, e intervalos de chubascos en Guerrero, las cuales se acompañarán de descargas eléctricas. Ambiente fresco a frío con bancos de niebla en zonas serranas, por la mañana. Cálido por la tarde.

Golfo de México: Cielo medio nublado durante el día con bancos de niebla matutinos en zonas altas. Por la tarde, se pronostican lluvias con chubascos en Veracruz, así como lluvias aisladas en Tamaulipas y Tabasco. Ambiente fresco a frío por la mañana y cálido a caluroso en zonas costeras.

Península de Yucatán: Cielo parcialmente nublado en la mañana y medio nublado por la tarde con posibilidad de lluvias aisladas en Campeche y Quintana Roo. Sin lluvia en Yucatán. Ambiente matutino templado por la mañana y caluroso por la tarde.

Mesa del Norte: Cielo despejado por la mañana y medio nublado por la tarde, con posibilidad de chubascos en Durango y lluvias aisladas en Chihuahua y San Luis Potosí. Ambiente frío en zonas serranas, con temperaturas de 0 a 5 °C y posibles heladas en sierras de Chihuahua y Durango. Ambiente de cálido a caluroso por la tarde.

Mesa Central: Cielo medio nublado por la mañana y nublado durante la tarde con probabilidad de chubascos en Morelos y Puebla, así como lluvias aisladas en Tlaxcala, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Ambiente matutino frío con posibles heladas en sierras de la región. Ambiente templado a cálido por la tarde.

