Estudiantes de CCH Sur incendiaron el mobiliario por caso de abuso sexual en el plantel de la UNAM

Como una manera de manifestarse, un grupo de alumnas y alumnos encapuchados prendió fuego a parte del mobiliario del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur. Esta protesta fue en solidaridad con la alumna que sufrió abuso sexual al interior de este bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La protesta ocurrió después de la asamblea resolutiva realizada este 21 de octubre, a la concentración acudieron tanto profesores y profesoras como familiares del estudiantado. Tras realizar una votación, la comunidad decidió no realizar un paro de actividades escolares.

Sujetos con el rostro cubierto prenden fuego al interior del CCH Sur🏫, en protesta por el caso de abuso sexual de una alumna 🗣

A los gritos de “¡El patriarcado no se va a caer, lo vamos a tumbar!” y “La UNAM no me cuida, me cuidan mis amigas”, las alumnas encapuchadas intentaron visibilizar la situación ocurrida al interior del CCH Sur. El incendio fue causado por la quema de material de papelería y mobiliario del plantel. Un día antes ya se había reportado una movilización por el mismo caso de abuso sexual.

Los y las estudiante señalaron que esa situación de violencia sexual no es un hecho aislado, pues una alumna sufrió un intento de secuestro en las inmediaciones del plantel.

Por su parte, la UNAM ya emitió un boletín respecto a la situación. En dicho comunicado, la institución educativa aseguró que “La Universidad ha acompañado a la alumna y su familia desde el momento en que se tuvo conocimiento del reprobable evento. La Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Defensoria de los Derechos Universitarios les han brindado atención psicológica y jurídica.”

En el boletín, la Universidad Nacional Autónoma de México también condenó la agresión sexual que sufrió la estudiante menor de edad en el CCH Sur: “Es inaceptable, pero mucho más cuando la víctima es una mujer y cuando el ilícito ocurre dentro de instalaciones universitarias.”, se pudo leer.

En el punto cuatro, se informó que la Oficina de la Abogacía General de la Universidad colabora con la autoridad correspondiente y dará seguimiento al desarrollo de las diligencias y a la investigación ministerial para que el hecho no quede impune.

Entre los comentarios, algunos internautas criticaron a la UNAM por emitir este posicionamiento a cuatro días de ocurrida la agresión sexual en contra del la estudiante. Cabe recordar que en su momento, el grupo de Feministas Organizadas independientes de CCH Sur emitió un comunicado en el que señaló que la dirección del bachillerato habría pedido silencio a la víctima.

“Regresó a su salón de clases shockeada y se dirigió a la oficina de asuntos estudiantiles y de ahi la canalizaron con la abogada de juridico LIC. LORENA FABIOLA BAUTISTA SALAZAR, quien le dijo (cómo en anteriores ocasiones) que guardara silencio y no se acercara a ninguna feminista del plantel.”, se pudo leer.

Respecto a esta situación, la cuenta de CCH Sur oficial respondió en un tuit que “La alumna recibió apoyo desde un primer momento, se le acompañó ante la Fiscalía hacer su denuncia y en ningún momento se le pidió guardar silencio.” De esta manera se mantuvo la narrativa presentada por la UNAM.

Quienes este 21 de octubre también emitieron un posicionamiento fueron los padres y madres organizados de CCH Sur, en su texto, dejaron ver la solidaridad con el estudiantado e incluso retomaron un punto de su pliego petitorio.

Ante los acontecimientos de violencia al Interior del plantel la Unión de Padres y Madres CCH Sur hace el siguiente pronunciamiento

El pasado 17 de agosto, la alumna que fue agredida en los sanitarios del plantel llamó a un familiar para que la recogiera y acudieron a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Sexuales de Álvaro Obregón para presentar la denuncia correspondiente.

Cabe recordar que a finales de agosto, el estudiantado de este plantel ya había realizado una movilización para señalar graves problemas de seguridad.

