Profesor de Villagrán resultó herido tras enfrentamiento entre la Guardia Nacional y un grupo criminal

La unidad robada quedó volcada y los elementos de la Guardia Nacional aseguraron a un par de agresores (Foto: Facebook/GuanajuatoSur)

Una intensa balacera generó alerta entre los habitantes del municipio de Villagrán, en Guanajuato, quienes se resguardaron en sus viviendas tras el enfrentamiento armado que se suscitó entre elementos de la Guardia Nacional (GN) y miembros de un grupo criminal.

Los hechos se registraron en la comunidad de El Chinaco, luego de que una familia diera aviso a las autoridades sobre el reciente robo que habían sufrido. Se reportó que un comando armado los despojó de su camioneta en uno de los accesos principales a la localidad. Al tener conocimiento de los hechos, agentes de la GN le dieron seguimiento a los sospechosos.

Informes preliminares indicaron que los sujetos en cuestión iban a bordo de al menos tres camionetas y, al percatarse de su presencia mientras circulaban por la calle Tulipán, los efectivos les marcaron el alto. Sin embargo, los presuntos miembros delicuenciales hicieron caso omiso y comenzaron a abrir fuego contra las unidades de la corporación.

Fue así que, para repeler el ataque, se desató un intercambio de fuego que se extendió por las calles aldeañas dentro de la comunidad. Tras la persecución, la camioneta que supuestamente habían robado quedó volcada, momento que fue aprovechado por la Guardia Nacional para asegurar a los agresores.

Durante el enfrentamiento, una bala perdida alcanzó a un profesor de primaria (FOTO: BETO ARIAS /CUARTOSCURO.COM)

De manera extraoficial se reportó la detención de tres sujetos armados. Asimismo, se presume que la ráfaga de disparos dejó a una víctima colateral: un profesor que se dirigía a impartir clases en una escuela de la comunidad, pues cabe precisar que estos hechos se registraron en la mañana del miércoles 19 de octubre.

Aunque las autoridades no se han pronunciado al respecto, medios locales indicaron la muerte de dos personas y otro par de heridos. Trascendió que los agresores que formaban la caravana armada serían presuntos integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL), pero lo anterior no ha sido confirmado dado que no hay informes oficiales hasta el momento.

Por lo anterior, se tuvo que acordonar la zona donde se accidentó la unidad robada, mientras elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal desplegaron un operativo de vigilancia que se mantuvo durante el resto de la mañana.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las dos personas fallecidas y del profesor lesionado, de quien se presume era de una escuela primaria. El docente iba a bordo de su bicicleta y, al pasar por el lugar del enfrentamiento, una bala lo alcanzó. Su estado de salud se mantuvo como reservado.

Presuntos sicarios del CSRL perpetraron un ataque armado en un bar-billar de Tarimoro, en el que asesinaron a 10 personas. (FOTO: DIEGO COSTA/CUARTOSCURO)

Guanajuato al alza en la violencia

Durante el mes de septiembre, el estado gobernado por Diego Sinhue Rodríguez presentó un incremento en las cifras de homicidios dolosos, toda vez que se encuentra entre las seis entidades de la República que concentran el 48.9% de casos de dicho delito, según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La titular de la secretaría, Rosa Icela Rodríguez, indicó en la confenrecia matutina de este 20 de octubre que Guanajuato pasó de 251 víctimas de homicidio doloso a 309, en un periodo de un mes (de agosto a septiembre), de manera que se ubicó entre los estados con el mayor número de decesos, seguido del Estado de México, Baja California, Michoacán, Jalisco y Chihuahua.

La violencia que azota a Guanajuato tiene que ver, en parte, con la disputa territorial que mantienen diversos grupos delictivos, como células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el CSRL, quienes intentan expandir su negocio criminal a lo largo de la entidad.

