Fernando Colunga inspiró a una banda serbia de metal y así suena

Fernando Colunga Ultimate Experience surgió en 2010, se disolvió en 2013, pero fue en 2019 cuando se viralizó en tierras mexicanas. Entonces decidieron reactivar la creación de su música (Foto: Instagram)

Fernando Colunga es uno de los actores mexicanos que gracias a su incursión en las telenovelas, principalmente durante las décadas de los 90 y los 2000, logró consolidar una proyección importante como galán de los melodramas que estelarizó por años como parte de las estrellas principales de Televisa.

Productos como Esmeralda, La usurpadora, Nunca te olvidaré y María la del barrio fueron un éxito en México y se convirtieron en productos de exportación, logrando llegar a países no sólo de habla hispana, sino que la fama de las telenovelas conquistó a público europeo, pese a la diferencia de idioma, países donde eran dobladas para que la audiencia pudiera conocer sus historias.

La fama de Fernando Colunga llegó hasta Serbia, donde el actor fue la inspiración de tres músicos para crear una banda de metal. Formada en 2010 en Pozarevac, en el este de Serbia, Fernando Colunga Ultimate Experience FCUE (La máxima experiencia Fernando Colunga) es una agrupación que surgió para hacer un tributo en tono humorístico a las telenovelas mexicanas.

Según el vocalista de la agrupación, el actor mexicano "no tiene ningún problema" con el uso de su imagen en su propuesta musical (Foto: Cuartoscuro/Sara Ortíz)

Incluso, el grupo cuenta con una canción titulada Fernando Colunga is Chuck Norris of the Mexican Soap Operas, y su creación está alejada de las burlas o las sátiras al género. “Todos nos preguntan por qué elegimos ese nombre. Las personas más jóvenes en Serbia no saben sobre Fernando Colunga y creo que fuera de los países de habla hispana y portuguesa, las telenovelas no son tan populares excepto en Serbia, Croacia, Bosnia, Montenegro, Bulgaria y Macedonia”, dijo Antonio Jovanovic en entrevista para este medio en 2019.

“Cuando hablamos sobre el proyecto grindcore, decidimos no escribir sobre cosas morbosas y obscenas, para adoptar un enfoque más divertido. Y porque las telenovelas fueron muy populares durante los años 90 y 2000, decidimos que sería perfecto utilizarlo como punto de partida para nuestro proyecto musical. Yo propuse el nombre y ellos al instante accedieron”, añadió.

“Muchos rockeros y seguidores de metal no admiten que ven en secreto esas telenovelas con sus familias, pero esto ocurre a menudo... Es como la luchas: muchos dicen que no las siguen y sin embargo todos saben lo que ocurre en ellas”, le dijo el cantante de la banda formada en 2010 al colaborador de BBC Serbia Nemanja Mitrovic.

FCUE, que se define como una banda de death’n’roll y grindcore, se dio a conocer más allá de las fronteras del país balcánico gracias a una serie de memes que aparecieron en las redes sociales, siendo en México donde la noticia causó relevancia por ser el país de origen del actor de hoy 56 años.

Adoptando el nombre del actor mexiano más famoso en aquel país, el vocalista se unió a un bajista y a un guitarrista, quienes adoptaron el original concepto y así nació su primer EP titulado Sangrienta y brutal telenovela.

Dicho material cuenta con nueve tracks, con nombres como Esmeralda es una maldita prostituta, ya no la quiero, en honor al melodrama Esmeralda, protagonizada por Colunga y Leticia Calderón en 1997.

Para conformar la omagen oscura del grupo, en una de sus últimas estilizaciones, la banda utilizó la fotografía de Colunga caracterizado como “Eladio Gómez Luna Altamirano” de la telenovela Pasión y poder, para emplearlo en su logotipo.

FCUE se desintegró en 2013, pero fue en 2019 cuando el tema se viralizó y causó sensación en el país azteca. Tras ello, la banda se ha reactivado paulatinamente, y ese mismo año lanzaron el tema Oscuramente, un lamento por Esmeralda.

“No creamos la banda para volvernos famosos. Era una broma. Si puedes bromear con algo en un nivel positivo y si el humor no molesta a nadie, ¿por qué no hacerlo?”, dijo Antonio a BBC. “Algunos fans nos escribieron diciéndonos que Fernando Colunga sabía de nosotros y que no tenía ningún problema con la banda”.

SEGUIR LEYENDO: