Así reviró Mario Delgado a la oposición tras “descalificar” a la Guardia Nacional

El Senado de la República recibió este miércoles 19 de octubre a miembros del Gabinete de Seguridad de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con el fin de comparecer con motivo del Cuarto Informe de Gobierno.

Ahí, en medio de las embestidas de la oposición política en México, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, fue la encargada de responder a los cuestionamientos de las y los legisladores con respecto a la estrategia de seguridad del gobierno federal.

Fue como parte de una de sus respuestas que el actual dirigente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, aprovechó para revirar a la oposición, a quien acusó de “criticar” y “descalificar” a la Guardia Nacional, para luego solicitar su apoyo.

Es lamentable ver cómo la derecha y algunos gobiernos de oposición critican y descalifican a una gran institución como la Guardia Nacional y, al mismo tiempo, son los primeros en pedir su apoyo.



Muchas gracias por exhibir su hipocresía, querida Secretaria @rosaicela_. pic.twitter.com/gwIEDKUYEk — Mario Delgado (@mario_delgado) October 20, 2022

“Es lamentable ver cómo la derecha y algunos gobiernos de oposición critican y descalifican a una gran institución como la Guardia Nacional y, al mismo tiempo, son los primeros en pedir su apoyo. Muchas gracias por exhibir su hipocresía, querida Secretaria Rosa Icela”, escribió el también diputado federal a través de su cuenta de Twitter.

Y es que la exsecretaria de Gobernación de la Ciudad de México, durante su ponencia, arremetió contra la oposición política al gobierno de AMLO, específicamente contra una senadora que, sin mencionarla directamente, criticó por descalificar a la Guardia Nacional y luego pedir protección de dicha institución para su familia.

“Nos llegó una solicitud de una senadora, que un día critica y otro descalifica la Guardia Nacional, y al otro día, pide protección con elementos de la Guardia Nacional y elementos del Ejército mexicano para su familia. Aquí los tengo, están por transparencia, no estoy diciendo nada que no sea, no son dichos son hechos, aquí están los documentos”, expresó la funcionaria; fragmento que fue recuperado por Delgado Carrillo y colgado en Twitter.

#Hoy asistí al pleno del @senadomexicano a presentar los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad, en un ejercicio de rendición de cuentas y transparencia, como parte de la #Glosa del #CuartoInformeDeGobierno del #PresidenteDeMéxico, @lopezobrador_. pic.twitter.com/Rjh7C0sf2r — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) October 19, 2022

En ese marco, Rosa Icela reprochó el “doble discurso” de la derecha mexicana, pues también criticó que la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez, solicitó el apoyo de la Guardia Nacional. “Tiene razón en pedirla, pero por qué por un lado piden la presencia de la Guardia Nacional y por otro la denotan; no entendemos nosotros”, cuestionó.

La titular de la SSPC acudió al Congreso a rendir cuentas por la estrategia de seguridad puesta en marcha por el actual gobierno, pero al ser cuestionada, expresó: “Acepto la crítica constructiva, pero no entiendo el doble discurso de quienes llaman militarización de un trabajo profesional que se está haciendo”.

Pese a que Rodríguez Velázquez fue la única en comparecer y responder a las y los legisladores, el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, también se llevó varias críticas, pues se encontraba entre los asistentes; el titular de la Secretaría de Marina (Semar), Rafael Ojeda Durán, también estuvo presente.

🔴 Comparecencia de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, con motivo del Cuarto Informe de Gobierno, del 19 de octubre de 2022. https://t.co/myKWS13o2a — Senado de México (@senadomexicano) October 19, 2022

La senadora de Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, se lanzó contra el General a quien le reprochó el no comparecer como la funcionaria. “Su objetivo, General, era intimidar a cualquier senador que se atreviera a cuestionar (...) Ahora, General, es usted quien está intimidado ante su obligación de responder a los ciudadanos”, arremetió.

Por su parte, el senador del Grupo Plural, Germán Martínez, le advirtió al secretario que debe respetar los límites de la Constitución, pues el fuero no le alcanzaría en instancias internacionales.

