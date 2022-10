Miguel Ángel Treviño Morales, Z-40: qué ha sido del sanguinario líder de Los Zetas

MÉXICO D,F,.16JULIO2013.- Miguel Ángel Treviño Morales, 'El Z-40', máximo líder de la organización criminal los Zetas, durante su llegada a la SEIDO luego de su detención la madrugada de ayer en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Treviño Morales entró sin esposas y escoltado por elementos del Ejercito Mexicano. FOTO: SEMAR / CUARTOSCURO.COM

La madrugada del 15 de julio de 2013, en una carretera sin pavimentar, a unos 27 kilómetros al suroeste de Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue detenido por un helicóptero Black Hawk de la Marina, sin que se disparara un solo tiro, Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40″, líder de Los Zetas.

Fue una caída muy pacífica para un hombre cuya leyenda en el mundo del narco gira en torno a la extrema violencia. El “Z-40″ se hizo famoso por desmembrar, disolver en ácido o empapar a sus enemigos de combustible y prenderles fuego.

Miguel Ángel nació un 18 de noviembre de hace 51 años en Nuevo Laredo, en el seno de una familia numerosa —tiene seis hermanos y seis hermanas— encabezada por la pareja que conformaron María Arcelia Morales y Rodolfo Treviño.

De acuerdo con información de agencias gubernamentales de inteligencia, tanto mexicanas como estadunidenses, hasta 2007 María Arcelia Morales estaba vivay residía en Nuevo Laredo. También contaba con pasaporte para visitar de forma legal a algunos de sus hijos y nietos que vivían en Estados Unidos y tenía a su nombre una camioneta Lincoln Navigator.

Inicios en el narco

Miguel Ángel Treviño, alias el Z 40 fue detenido en 2013 (Foto: Cuartoscuro)

La historia de los Treviño en el crimen inició con Juan Francisco, alias “Kiko Ozuna”, el primogénito de la pareja Treviño Morales, quien fue detenido opor el servicio de aduanas de Estados Unidos con USD 47 mil 984.

Su padre Rodolfo, sin embargo, los abandonó cuando Miguel Ángel todavía era muy joven. Sus primeros trabajos de adolescente fueron como lavador de autos y podador de jardines. Todos los días, al terminar su jornada, emprendía el camino de regreso hasta su vecindario de clase baja en Nuevo Laredo.

Ahí empezó haciendo pequeños trabajos para el narcotraficante Héctor Manuel Sauceda Gamboa, alias “El Karis”. El Z-40 comenzó su carrera delictiva trabajando para “Los Tejas”, una banda delictiva que se dedicaba al robo de automóviles y el tráfico de drogas en los Estados Unidos.

Tiempo después fue reclutado por el entonces jefe del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, como lava coches, luego como su mensajero (gracias a su buen dominio del inglés) y finalemente como uno de los principales sicarios al servicio de su hermano Ezequiel Cárdenas, alias “Tony Tormenta”, abatido en 2010.

Leyenda negra

Los Zetas nacieron como el deseo de Osiel Cárdenas Guillén, jefe del cártel del Golfo, de formar su propio ejército. (Archivo DEF)

Cárdenas Guillén fundó a los temidos Zetas con una primera base de desertores de las fuerzas especiales del ejército mexicano. Entonces el Z-40 se convertiría en mando derecha de su líder, Heriberto Lazcano Lazcano, alias “El Lazca”.

De 2006 a 2007, Miguel Ángel Treviño Morales se desempeñó como “Jefe de Plaza” de Nuevo Laredo para el Cártel del Golfo, luego fue enviado a Veracruz en marzo de 2007, para ocupar la plaza que dejó Efraín Theodora-Torres tras su muerte.

A partir de ese momento despegaría su leyenda negra. Alrededor de su circularon mitos sobre actos de crueldad inhumana. Se decía que desmembraba, “pozoleaba” (disolver en ácido) y que incluso mordía los corazones de sus víctimas, aún vivas, creyendo que eso lo volvería invencible.

“Ponía una pistola cargada en la mano de un sicario y le ordenaba apuntar a alguien enfrente de ellos. Treviño ponía luego su mano en el corazón del sicario para medir cuán rápido latía al tiempo que gritaba: ¡Chíngatelo! Si dudaba, le pegaba un tiro en la cabeza o le daba un empleo de chivato. Dependia de su humor ese día”, escribió el periododista estadounidense Alfredo Corchado en su libro “Midnight in Mexico”.

Miguel Ángel Treviño Morales detenido en 2013. (Foto: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO)

La detención de Cárdenas Guillén en 2003 supondría una ruptura profunda en el grupo. Los Zetas presuntamente se dividieron en dos facciones, una encabezada por él, Z40, y la otra por Heriberto Lazcano, alias “Z3″.

Los capos se acusaron mutuamente de traición y se vieron envueltos en una violenta lucha por el poder. En octubre de 2012, fuerzas de seguridad mexicanas informaron que dispararon y mataron a Z3, dejándolo como el comandante de mayor rango de Los Zetas. Ese mismo mes, un grupo escindido de Los Zetas integrado por opositores de él, anunciaron la formación de un nuevo grupo: los Legionarios, con el propósito expreso de hacer la guerra contra él y su organización.

Cerca de 2007, fue enviado a Veracruz luego de la muerte de un miembro de alto rango del grupo. Tomó el control de ese corredor de tráfico de drogas, y al mismo tiempo se hizo cargo de otras industrias ilícitas como el comercio de CD y DVD pirateados y el tráfico de personas.

Tribunal otorgó amparo a Z-40

En 2021, una nueva serie de Netflix, “Somos”, arrojó nuevas luces sobre la masacre de Allende, ocurrida en 2011 em Coahuila, en la que resultaron hasta 300 personas muertas, y al parecer fue ordenada por Z40 y su hermano, Alejandro “Omar” Treviño Morales, alias “Z42″.

El pasado mes de julio se informó que El Z-40 obtuvo de un tribunal federal un amparo para que no se le juzgue nuevamente por delitos que ya enfrentó con anterioridad.

Esta resolución se remonta a una decisión en 2014 del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, derivada de la causa penal 93/2012-VI, pues consideró que había una violación al principio non bis in idem, el cual establece que no se le debe juzgar a una misma persona dos veces por el mismo hecho.

Lo anterior, debido a que ya se había iniciado un proceso (causa penal 68/2012) respecto a la pertenencia de El Z-40 a la organización criminal en la misma temporalidad.

