Quién es el “Padre Pistolas”, el polémico sacerdote que asegura “curar” el cáncer y la diabetes con hierbas

Jesús Alfredo Gallegos Lara, es mejor conocido como el Padre Pistolas. Foto: Tomada de Facebook Padre Pistolas

En fechas recientes, se dio a conocer la noticia de que el polémico sacerdote, Jesús Alfredo Gallegos Lara, mejor conocido como el “Padre Pistolas”, ya no tiene licencia ministerial, por lo que el IX Arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Melo, quien dio a conocer la noticia por medio de un comunicado, exhortó a las personas a tener cuidado, pues han sabido que sigue oficiando misa.

El sacerdote, que se encontraba al frente de la parroquia del municipio de Chucándiro, se hizo viral anteriormente por algunos comentarios y recomendaciones que dio, y es por ello que, actualmente, ya no tiene permiso para seguir dando misa.

Las amonestaciones se las habría ganado luego de sus polémicas palabras que se hicieron virales. Una de ellas ocurrió durante una breve entrevista en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer del 2021.

Desde la ciudad de Morelia llamó a las mujeres a manifestarse de manera pacífica a través de la cocina. “Si ustedes tienen un arma: el cariño de nosotros los hombres y de la sociedad. Pónganse a hacer tortillas, no compren Coca-Cola. Hagan agua fresca, sopes, tamales. Enséñense a ser mujeres”.

En un comunicado, se informó que el Padre Pistolas ya no podía oficiar misa. (Foto: Especial)

Aseguró que todos tienen el derecho a manifestarse, pero les pidió a las mujeres no romper vidrios, pues “traen hasta marros y sopletes. En lugar de ganarse el cariño o respeto se ganan el desprecio”.

Además de esta, el padre ha hecho otras declaraciones que lo han puesto en los reflectores. Aunado a ello, se ganó el apodo de “Padre Pistolas” porque en sus sermones solía cargar un revólver, y porque en una misa aconsejó a los feligreses que compraran armas para protegerse de los criminales de la región, asegurando que si las autoridades no los cuidaban, deberían hacerlo por ellos mismo.

Fue por este tipo de comentarios que el arzobispado de Morelos le habría dado algunas amonestaciones, no obstante, al no obedecer, fue separado de su licencia ministerial desde el pasado cuatro de septiembre.

“Padre Pistolas”, un cura muy polémico

Jesús Alfredo Gallegos Lara, mejor conocido como el “Padre Pistolas”, nació en 1951, en el municipio de Tarimoro, Guanajuato. Desde pequeño, Gallegos Lara inició su camino dentro de la iglesia católica y se convirtió en sacerdote luego de mudarse a la comunidad de Chucándiro, Morelia, para continuar con sus estudios.

El sacerdote ha hecho declaraciones muy polémicas. (Foto: Captura de pantalla)

Su peculiar manera de ofrecer misa no fue del agrado de la jerarquía católica, ya que el “Padre Pistolas” a menudo habla sobre temas delicados, y llega a expresar ideas que no son aprobadas por la iglesia. Además, Gallegos Lara constantemente critica a la clase política, al enviar mensaje en contra de algunos gobernadores y legisladores, como al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, o al exgobernador de Tamaulipas, Javier Cabeza de Vaca, a quienes ha acusado de tener vínculos con el narcotráfico.

Otra de las características que tiene el sacerdote, y que ha llamado la atención y acrecentado su popularidad, es la forma en la que se expresa, pues suele usar palabras altisonantes, además de vestir de una manera muy peculiar.

En una entrevista con el periodista Carlos Marín, para el medio Milenio, el “Padre Pistolas” declaró que un día, su obispo le dijo “vístete de alzacuello, y zapatos de charol y ponte tu traje negro, y le dije, mire señor, todavía me había mandado a puras parroquias pobres, en medio de víboras, lodo, hormigas, perros bravos, pero si usted me pone de confesor de mujeres o de secretario, me compro un Grand Marquis, y me pongo pura ropa de seda, zapatos de charol, pero mientras me tenga en puros pinch*s ranchos, donde está lleno de víboras y gente matona, pues déjeme así, y me dijo, platicamos otro día, hijo”.

En la misma entrevista, comentó que portaba una pistola .45 de 1872, como la que traía el General Patton en la Segunda Guerra Mundial. Dijo que ha pagado más de 300 operaciones y vendido más de 300 pistolas, más de 50 camionetas, pagado válvulas del corazón que le cuestan USD 15 mil, y ahora cuestan “un millón 200 mil”. También declaró que cura con hierbas. “Si tú no puedes orinar, te quitan la zonda y te quitan la bolsa de orín y ya no te operan, lo malo que le entran a la Coca con alcohol, de cáncer, se les hace chiquito el cáncer, se les va desapareciendo, y de diabetes (...) y todo eso estoy curando, llevo 40 años estudiando”, dijo el sacerdote en la entrevista.

