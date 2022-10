México y EEUU desarrollarán un plan de ciberseguridad para combatir al narcotráfico

Durante el Durante el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad 2022, las delegaciones de México y Estados Unidos establecieron acuerdos para combatir al narcotráfico. (Foto: Gobierno de México)

El impacto que han tenido los cárteles mexicanos en el territorio nacional, así como en Estados Unidos, ha sido uno de los temas centrales en los acuerdos de cooperación entre ambos países en tiempos recientes.

Además de la creciente violencia en distintos estados de México (como Guanajuato, Zacatecas, Sonora y Sinaloa) uno de los aspectos que más ha preocupado a la nación hoy gobernada por Joe Biden ha sido el trasiego de sustancias como el fentanilo, la cual ha provocado decenas de miles de muertes por sobredosis en el país vecino.

En este sentido, el combate al narcotráfico fue uno de los puntos principales durante el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad México-Estados Unidos 2022, en el cual ambos gobiernos establecieron indicadores y compromisos para continuar con la estrategia de combate conjunta.

Dentro de la lista de acuerdos, pasó casi desapercibida la iniciativa de diseñar un plan de trabajo que permita la colaboración entre los gobiernos de Biden y Andrés Manuel López Obrador en materia de ciberseguridad. Concretamente, entre la Guardia Nacional (GN) y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de la Infraestructura de Estados Unidos.

La seguridad informática del país, en el combate al narcotráfico, recaería sobre la GN. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO)

“Desarrollar un plan de trabajo para avanzar la colaboración en materia de seguridad de la infraestructura y ciberseguridad entre la Guardia Nacional y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de la Infraestructura de Estados Unidos” fue la última acción señalada por el gobierno mexicano dentro de las contempladas para contrarrestar a los grupos criminales.

Esa especificación final resulta relevante debido a que la Guardia Nacional sería la encargada de encabezar el desarrollo de protocolos efectivos que no sólo protejan los bienes informáticos de México, sino que además sean lo suficientemente seguros y eficientes como para hacerle frente al narcotráfico y trabajar a la par de la agencia estadounidense.

Cabe mencionar que, según reportes consultados por Infobae México a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), actualmente no todas las instituciones del gobierno mexicano cuentan con estrategias de ciberseguridad, y las que sí tienen se rigen bajo parámetros independientes entre sí.

Por referir alguna, la Secretaría de Marina (Semar) cuenta con su propia Estrategia Institucional de Ciberespacio 2021-2024, desarrollada por la Unidad de Ciberseguridad.

La ciberseguridad mexicana se vio vulnerada en semanas recientes con el hackeo a la Sedena.

Esta atribución de la seguridad informática del país a la GN ya se había anticipado desde 2021, cuando se dio a conocer el Protocolo Nacional Homologado de Gestión de Incidentes Cibernéticos, con el cual se pretende fortalecer la ciberseguridad, de manera uniforme, en dependencias federales, entidades federativas, organismos constitucionales autónomos, academia e instancias del sector privado.

No obstante, hasta el momento, según reportes oficiales consultados por este medio, no todas las instancias gubernamentales han capacitado a su personal en la implementación de dicho protocolo, por lo que se podría advertir que hay dependencias que no avanzarían al mismo ritmo en esta materia.

Sumado a ello, conviene destacar el anuncio de este plan de trabajo sobre ciberseguridad enfocado al combate a los grupos del narcotráfico se dio apenas unas semanas después del hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con el que el grupo Guacamaya logró vulnerar los servidores de la corporación militar y filtrar millones de correos electrónicos.

