“Es una pérdida y un error”: Elena Poniatowska se lanzó contra AMLO

Poniatowska lamentó que AMLO perdiera el interés en la cultura (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

La escritora Elena Poniatowska aseguró que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) incumplió con el compromiso que hizo durante su campaña de apoyar la cultura, cuando personalidades como ella lo apoyaban.

En una rueda de prensa que ofreció tras su participación en la Feria Internacional del Libro (FIL) Monterrey, la periodista lamentó que el mandatario nacional y la investigadora Beatriz Gutiérrez Müller hayan perdido el interés en este ámbito.

“No ha hecho nada de lo que esperábamos por la cultura. No se ha ocupado de la cultura. Tanto él como su mujer, Beatriz Gutiérrez Müller, son historiadores, pero no se ha visto un empujón hacia la cultura, un interés. Es una pérdida yo creo, y un error”, expresó ante los medios.

Poniatowska opinó que la lectura y la escritura deberían ser impulsados en México mediante estrategias como acercar a los niños y adolescentes a estas actividades mediante la convivencia con los escritores.

“A los escritores o la gente como yo, viejita, que nos invitaran a las escuelas, para hablar con los estudiantes, leer textos de estudiantes, composiciones sobre su mamá, su perro, las paredes, lo que quieran hacer y eso no se ha dado”, fueron sus palabras.

Asimismo, pese a que reprochó la falta de incentivo a la cultura en la administración de AMLO, reveló tener una opinión positiva de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México y una de las “corcholatas” del mandatario nacional que aspiran a sucederlo en la silla presidencial.

Poniatowska reveló su opinió sobre las aspiraciones presidenciales de Claudia Sheinbaum (Foto: archivo)

Respecto a Sheinbaum expuso: “Es una verdad que ha sido una muy buena jefa de gobierno. Ella antes fue delegada de Tlalpan e hizo buen trabajo”.

Finalmente añadió que “tiene más posibilidades ahora que las que tuvo jamás” de ser la primera presidenta en México.

El paso de Elena Poniatowska por Monterrey

La escritora y periodista Elena Poniatowska se encuentra en Monterrey, Nuevo León con motivo de la FIL Monterrey, evento cultural en el que presentó la ponencia “Escribir a los 90″ junto a la poeta Ida Vitale.

Pero a su paso también ha sido premiado por su legado. El Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (Conarte) le otorgó un reconocimiento durante la inauguración de la galería “Cómo ven los artistas a Elena Poniatowska”.

También aprovechó su estancia en territorio regiomontano para promover la lectura entre los niños. Para ello estuvo en el Pabellón de la Niñez de la FIL con Mariana Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García y titular de Amar Nuevo León.

La periodista leyó un fragmento de su obra Boda en Chimalistic, la cual cuenta la historia del amor de un limonero por una jacaranda mientras que Rodríguez hizo la lectura en voz alta del cuento Es Así de Paloma Valdivia.

FIL Monterrey 2022

La edición número treinta de este evento cultural comenzó el pasado 8 de octubre en Cintermex, Monterrey. Tras la pausa obligada por la pandemia, la FIL volvió este año con un extensa oferta de más de 900 actividades para todo público y más 120 mil títulos literarios.

La FIL comenzó el pasado 8 de octubre (Foto: FIL Monterrey 2022)

Esta exposición estará disponible hasta el próximo 16 de octubre. Se espera que este año continue la tendencia de edición de 2019, la cual tuvo una afluencia aproximada 212 mil asistentes.

Una de la novedades de este año es la venta nocturna durante la cual los asistentes podrán obtener descuento en sus compras.

