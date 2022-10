Por qué la Liga MX perdió competitividad frente a la MLS, según Mike Arriola

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX. Foto:

La relación deportiva y económica entre la Liga MX y la Major League Soccer (ML) se ha estrechado significativamente en la última década. Si bien los diversos acuerdos alcanzados han tenido como uno de sus objetivos el crecimiento futbolístico de la región, Estados Unidos ha destacado con mayor notoriedad que la Liga MX, encabezada por Mikel Arriola.

En ese sentido, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola Peñalosa aseguró en una reciente entrevista para La Última Palabra de Fox Sports México que el futbol mexicano se ha visto estancado en los últimos años, haciéndole escolta a la MLS que ha crecido en todos rubros deportivos.

Bajo ese contexto, el también litigante tuvo la oportunidad de ahondar en diverso temas, sin embargo, ahondó en el crecimiento comercial de la MLS, así como del temor de que estas brechas que existen entre ligas se vean con mayor frecuencia en el futuro venidero.

“MLS hoy vale 1.1 billones de dólares. Nosotros hoy valemos 970 millones. ¿Qué nos dice eso? Que, con cargo al crecimiento de la MLS, nosotros hemos perdido competitividad; incluso, grandes estrellas nuestras están en la MLS y, si no agarramos escala, eso va a pasar con más frecuencia”, resaltó el maximo dirigiente de la Liga MX para Fox Sports.

Es por ello que, para Mikel Arriola, la Leagues Cup (el próximo torneo oficial entre la MLS y Liga MX) servirá para aumentar la competencia en el futbol mexicano, además de ser una vitrina para los jugadores en busca de brincar al Fútbol de Europa.

“Si nos acostumbramos a jugar un torneo oficial, donde nadie juega futbol en ese mes, contra 29 equipos que están muy bien armados, vamos a tener una mucho mejor pretemporada que la tenemos. Ahora va a ser un torneo oficial”, resaltó.

Jun 9, 2021; Los Angeles, CA, USA; MLS Commissioner Don Garber (right) and LIGA MX Executive President Mikel Arriola answer questions from the press after announcing the location of the 2021 MLS All-Star Game to be held at Banc of California Stadium. Mandatory Credit: Kelvin Kuo-USA TODAY Sports

Para finalizar, el también litigante de 46 años resaltó que una de las causas por las que los futbolistas mexicanos no emigran al Viejo Continente: “No nos contratan en Europa porque no nos ven. Nos ven 180 millones de personas en México y Estados Unidos porque es nuestro mercado natural. El aficionado va a recibir 78 partidos más de un torneo oficial”, agregó.

Esta no es la primera vez que el alto mando de la Liga MX da a conocer su preocupación por el crecimiento de su máximo competidor de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), pues desde la pandemia de COVID-19, el balompié de los EEUU vio un aumento en los ingresos a diferencia del fútbol en México.

Dichas declaraciones fueron durante una entrevista realizada en las gradas del SoFi Stadium, en el transcurso de los encuentros de All Star Game a penas en agosto pasado, ahí el presidente ejecutivo de la Liga MX fue cuestionado acerca del avance entre los circuitos de los dos países.

Fotografía de archivo donde aparece Mikel Arriola, durante una entrevista. EFE/Jorge Núñez

En ese sentido, confesó su preocupación por el rezago que México ha tenido en materia económica: “Estoy preocupado y estoy trabajando porque el nivel de inversión de la MLS incrementó en 600% en 12 años, porque si no implementamos una estrategia de inversión perderemos en los próximos cinco años que vienen”, aseguró ante los micrófonos de ESPN Estados Unidos.

Cuántos títulos ha perdido el futbol mexicano ante el estadounidense

El avance más notorio de la MLS sobre la Liga MX ha tenido lugar después de la pandemia por la enfermedad de COVID-19. Desde entonces, la Selección de Estados Unidos ganó la edición más reciente de la Copa Oro y la Liga de Naciones de la Concacaf.

A nivel de clubes los Pumas de la Universidad Nacional (UNAM) perdieron la final de la Liga de Campeones de la Concacaf ante el Seattle Sounders.

