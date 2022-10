Cuáles son los precios y fechas para el regreso de Blink-182 a México

Blink-182 regresa a México después de 18 años (foto:Blink-182/Twitter)

El famoso grupo noventero de pop punk Blink-182 anunció su regreso a los escenarios con su gira mundial World Tour 23/24 y tiene programada cuatro fechas en México después de 18 años de ausencia en nuestro país. El grupo, que usó sus redes sociales para promocionar su gira visitará un gran número de países latinoamericanos como Chile, Argentina y Perú.

Sorprende saber que el tour de la banda de punk comenzará en tierras mexicanas el 11 de marzo de 2023 en Tijuana, Baja California, para regresar con tres fechas más: el 28 de marzo en Ciudad de México así como el 1 y 2 de abril en Monterrey.

Finally coming to a city near you. On sale starting Monday, 10/17 10am local. pic.twitter.com/z7oxERVu3V — blink-182 (@blink182) October 13, 2022

Para la fecha programada en Ciudad de México en el Palacio de los Deportes, la venta de boletos está programada por TicketMaster de forma general para el próximo 20 de octubre de este año, sin embargo, existen distintas fases en las que los más fans pueden aprovechar. La preventa con la tarjeta CityBanamex será el 19 de octubre y para la prepreventa, es decir aquellas y aquellos usuarios que tienen preferencia máxima del banco, pudieron conseguir sus entradas el pasado 12 de octubre, en donde los precios de los boletos salieron a la luz y van entre los 800 hasta los 3500.

-Pista: 2 mil 256 pesos

-Nivel B: 3 mil 216 pesos

-Nivel C: mil 776 pesos

-Nivel D: mil 296 pesos

-Nivel E: 816 pesos

Esta gira mundial para el 2023 y 2024 es la más grande de la banda estadounidense en toda su carrera. El ambicioso tour lanzó un aproximado de 60 fechas, iniciando el 11 de marzo del 2023 y acabando el 26 de febrero del 2024 en Christchurch, Nueva Zelanda.

A propósito de su regreso, la banda de punk estrenará álbum nuevo sin fecha programada. Sin embargo, este 14 de octubre lanzarán el primer sencillo llamado Edging a través de todas las plataformas de música.

EDGING OUT TONIGHT AT 9 PM PT/ 12 AM ET. OFFICIAL VIDEO TOMORROW. https://t.co/kS21akWFwL pic.twitter.com/957fW8tyt9 — blink-182 (@blink182) October 13, 2022

El grupo creado en 1992 visitó por primera vez tierras mexiquenses en 2004, donde ofrecieron tres fechas, dos en el ex Distrito Federal ahora Ciudad de México y una en Monterrey. Si bien Blink- 182 ya era una banda famosa por la popularidad del género punk a finales de los 90 y principios de los 2000, se rumoraba que ya había problemas entre ellos, por lo que los conciertos ofrecidos fueron muy bien recibidos entre las y los fans, quienes acabaron con las entradas en un lapso pequeño.

Miles de internautas expresaron con memes su emoción por el regreso de la icónica banda a tierra azteca (Foto: Captura de pantalla Twitter)

La banda estadounidense escogió a Panda, que ya tenía un gran grupo de fans, para abrir sus conciertos en México. En sus tres espectáculos se pudieron escuchar temas como What’s My Age Again?, The Rock Show, I Miss You, Adam’s Song, First Date, All The Small Things, quienes la posicionaron como la banda más reconocida en esa época.

El regreso de la famosa banda de pop punk hizo gran ruido entre sus fans, pero no solo por la añoranza de escuchar de nuevo su música, sino también por el presunto distanciamiento entre sus integrantes. Fue en 2005 cuando la banda decidió “tomarse un tiempo” para enfocarse en sus proyectos personales. Sin embargo se llegó a hablar de conflictos entre ellos, por ejemplo a raíz de lo sucedido con su ex bajista, Scott Raynor, quien estuvo envuelto en escándalos de alcoholismo.

En medio de esas versiones, dos de sus integrantes conformaron otro grupo llamado +44 que ya no era considerado punk sino de género alternativo.

Aunque durante años se habló de su regreso, al final todo se trató de especulaciones desatadas por el propio Travis Barker, el baterista, quien ofreció versiones contradictorias en diversas entrevistas, hablando de un posible reencuentro que después negaba.

