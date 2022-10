El día que AMLO presumió su cartera con solo 200 pesos y retó a investigar su patrimonio

El 4 de enero de 2019, a solo un mes de haber asumido el cargo de Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador reiteró que se mantenía fiel a su estilo de vida, el cual siempre ha sido austero, razón por la que puede llevar solo 200 pesos en la cartera y nunca ha tenido necesidad de poseer una tarjeta de crédito.

“No tengo, ya les dije, cuentas de cheque, no tengo tarjetas de crédito. Pero no ahora, indaguen, es buena la investigación, porque los bancos tienen ahí los antecedentes de todos, ya llevo muchos años sin tener tarjeta de crédito” presumió López Obrador sobre su estilo de vida sin bienes materiales.

El 04 de enero de 2019, el presidente mostró su cartera, en la que solo porta un billete de 200 pesos y otro de 2 dólares al afirmar que nunca ha tenido tarjeta de crédito y lleva años sin cuenta de cheques

En su conferencia matutina de aquél día, López Obrador informó sobre la publicación de su declaración de bienes y señaló que no posee bienes más que su rancho en Palenque Chiapas, el cual ya está a nombre de sus hijos, mientras que la casa que habita, así como los vehículos familiares, están a nombre de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller.

“Como saben no tengo tarjeta de crédito, no tengo cuenta de cheques desde hace muchos años, nunca he tenido. Ahora que estoy en el gobierno me van a pagar con esta tarjeta” y mostró una tarjeta de nómina.

El presidente López Obrador sacó su cartera y mostró que solo cargaba con un billete de 200 pesos mexicanos, además de un billete de 2 dólares, el cual se lo obsequió un paisano migrante por ser de la “buena suerte”

El tabasqueño destacó “nunca me ha interesado el dinero, lucho por ideales, por principios” y agregó que nunca he tenido como objetivo acumular bienes materiales. Pienso que la felicidad no es acumular bienes materiales, la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo”.

El libro Rey del cash expone red de operadores de AMLO

En su conferencia de este 11 de octubre, el presidente López Obrador trató de minimizar la publicación del libro de la periodista Elena Chávez, en el que expone cómo el tabasqueño conformó una red de funcionarios del entonces Distrito Federal que entregaban cantidades de dinero en efectivo para el “movimiento” obradorista, recursos que provenían del presupuesto público.

“Ayer o antier se dio a conocer un libro en contra de nosotros. Son varios y los que vienen, es así. Es un proceso de transformación que afecta intereses creados y también se siente afectados en su pensamiento conservador. Los entiendo perfectamente y tienen la libertad para expresarse”, dijo este martes en Palacio Nacional el titular del Ejecutivo.

El libro de Elena Chávez, ex esposa de César Yañez, el hombre más cercano a López Obrador durante décadas, da cuenta de los secretos del tabasqueño para desarrollar su carrera política a través de dinero en efectivo, el cual era entregado por los fieles de su movimiento a cambio de diversos puestos o posiciones dentro de la estructura política.

De acuerdo con el texto de “El Rey del cash”, los recursos en efectivos eran recibidos y manejados por Alejandro Esquer, actual secretario particular de AMLO, y por Octavio Romero, quien ahora se desempeña como director de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Elena Chávez estuvo casada con él Yañez durante 18 años, tiempo el que -afirmó- pudo ser testigo de la forma en que AMLO operó financieramente para llegar hasta la presidencia de la República, y a través de una serie de testimonios ventiló la vida del círculo más cercano del ahora presidente de México.

