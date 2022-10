“Ley de Ciberseguridad no es un tema de ideología o partidista”: López Casarín

El pasado jueves 29 de septiembre, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sufrió un ataque cibernético, en el que se extrajeron millones de documentos que se dieron a conocer en los medios de comunicación.

A partir de dicho ataque, el crear una Ley de Ciberseguridad se convirtió en una prioridad. En reunión con medios, el presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, Javier López Casarín, perteneciente al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), explicó que la urgencia de crear dicha ley brotó y se convirtió en un tema político y una conversación de muchos legisladores a partir del ciberataque, y el trabajo que se ha hecho meticulosamente, referente a al Ley de Ciberseguridad, no se puede alterar.

“Qué bueno que ya está en la agenda y tomó esa relevancia, y la emergencia de abordar el tema (...) dentro de las mesas yo comentaba que para el mes de octubre teníamos la versión cero para que fuera circulada dentro de las personas que han integrado estas mesas, y que sería esta versión cero, un borrador para que estuviéramos de acuerdo, y simplemente, la tengo visualizada para afinar, porque he vertido cada uno de los comentarios que se han realizado, mi preocupación es qué, hay otros datos que no pueden ser parte de esta Ley, pero serán parte de otras leyes”.

Comentó que, la cantidad de trabajo y de documentos en esta ley sobrepasó sus expectativas, y se tiene una cantidad de información importante que ha servido para poder construir el documento, que estará listo para el mes de noviembre. “Ya está listo, pero una de las conclusiones que se arrojó en la mesa y que fue petición de algunas cámaras y del sector fue el de hacer un parlamento abierto corto de una semana, que comenzará en 15 días, simplemente estamos sujetos a la disponibilidad de espacio para ver cuál es el que nos van a asignar, y este parlamento abierto tiene como finalidad poder escuchar las últimas voces que no hayan estado presentes en las mesas”, comentó.

Javier López Casarín es titular de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados.

Dijo que el parlamento abierto tiene que dar el cumplimiento total y final para aquellas personas que van a llegar a construir. “Si esto sucede y llega un poco más de documentación, será simplemente analizarla, ver si ya es de la que hemos recibido y está contemplada, y si no, adecuarla velozmente para que esta iniciativa esté presentada en trabajo de conferencia”.

También expuso que esta no sería una propuesta de la comisión que representa, pues “algo que estamos presentando es que este sea un trabajo de diferentes Comisiones y que sea presentado, por lo menos por seis comisiones que estamos involucradas, que es Marina, Defensa, Seguridad, Ciencia y Tecnología, etc.”

Enfatizó que este no es un trabajo de la Comisión de Ciencia y Tecnología, “sino de una legislatura, un ejercicio pocas veces visto donde tienes a las diferentes comisiones”.

Explicó que, la idea es que a través del trabajo de conferencia en la Cámara de Diputados, y de diferentes comisiones, se está haciendo esta propuesta en materia de ciberseguridad, “lo cual estaremos buscando que haya un consenso, porque este no es un tema de ideología, o no es un tema partidista, es un tema que, afortunadamente, derivado de un lamentable hecho, ha tomado la relevancia política para decir que se tiene que trabajar”.

También mencionó que el 95% de los ciberataques se concretan porque alguien del interior ejecutó algo, respecto al ataque virtual a la Sedena. “Que estamos viendo en nuestro gobierno que nos falta, son protocolos de seguridad”.

Tocó el tema una propuesta realizada por él, que es sobre la creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad, pues se acercaron con sector privado que tienen presencia en otros países, como Microsoft, Dell, entre otras empresas, y también con los intercambios de seguridad. “Resulta que hay un concepto común, y es que haya un ente regulador, tal cual, una agencia; el caso de México, no es la prioridad, me queda claro, para tener esa agencia será el paso 10 y estamos dando el paso uno, no podemos comenzar diciendo: voy a crear una agencia, porque entonces voy a entorpecer los trabajos que van a ir en contra de disposiciones vigentes, como es la de la austeridad”.

Dijo que si hay que aspirar a tener esa agencia, pero por ahora se puede resolver de otra forma. “Las funciones se pueden anclar dentro del área de estrategia digital, porque sí creo que esta agencia debe de ser directamente colgada al Ejecutivo, no debe de estar entre las fuerzas armadas, debe de ser independiente, y debe de reportarle directamente al titular del Ejecutivo”.

Muestra apoyo a Marcelo Ebrard

Por medio de su cuenta de Twitter, el presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, Javier López Casarín, mostró su apoyo al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, rumbo al 2024, pues dijo que tenía la certeza de que, como Presidente de México, el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México “consolidará el movimiento de la 4T”.

“A título personal hago de su conocimiento mi convicción absoluta de que Marcelo Ebrard Casaubon por su trayectoria y experiencia es el líder que México necesita en el 2024. De ser así, certeza tengo que como Presidente de la República, consolidará el movimiento de la 4T”, dijo el diputado.

“Fortaleciendo la transformación de nuestro país. Como Diputado Federal por el Partido Verde Ecologista de México, integrantes de la Coalición “Juntos Haremos Historia” Al momento, mi partido NO tiene abierto ningún proceso, ni tiene definición alguna sobre los posibles candidatos”, expuso por medio de su red social.

SEGUIR LEYENDO: