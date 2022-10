El impactante momento en el que dos personas se salvaron de caer en un canal en Chicoloapan

Dos hombres se salvaron después de que su camioneta cayera de un puente en Chicoloapan (video: Nancy Gómez)

Durante la noche del miércoles pasado, se registró el impactante momento en el que dos personas lograron salvarse en el último momento antes de que cayera su vehículo hacia un canal de aguas residuales en el Estado de México.

Los hechos ocurrieron en el municipio del Chicoloapan en el estado mexiquense, y quedaron registrados en video cuando los sujetos que se encontraban dentro de una camioneta gris, calcularon mal las distancias para dar una vuelta.

En el breve video captado por una cámara de videovigilancia, se puede ver al conductor dirigiendo el vehículo en curva, sin embargo, este se sube a la banqueta del puente que pasa por encima del canal de aguas negras.

Su conductor trata de regresar, pero la camioneta no lo logra, quedando el automovil suspendido en la orilla por unos segundos, balanceandose con sus tripulante aún adentro.

Al notar esto, unos motociclistas que estaban pasando por la zona se desviaron del camino para ayudar a mantener la camioneta en tierra, pues para ese momento los tripulantes de esta estaban saliendo ya del interior al ver en peligro sus vidas.

(foto: Nancy Gómez/Facebook)

Sin emabrgo, poco pudieron hacer quienes pretendían auxiliar a las personas pues al descender de la motocicleta, y acercarse un poco, el automovil cayó sin remedio en el canal.

Por suerte, los dos hombres que se trasladaban en el automóvil lograron salir con vida, Pero uno de ellos apenas lo logró, pues cuando estaba saliendo por la parte trasera, fue cuando la camioneta cayó. Su compañero logró agarrarlo para ayudarlo a salir rapidamente y así sobrevir a un final trágico.

Este video fue compartido por la regidora municipal, Nancy Gómez a través de sus redes sociales, quien informó que el accidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas del 5 de octubre, en avenida Zapata en el Puente las Marianas. También dio a conocer que las personas no requirieron traslado médico a pesar de presentar lesiones.

“Teniendo en ese punto una cámara de videovigilancia y luminaria correspondiente, informamos que de manera inmediata arriba al lugar personal de Protección Civil así como Segurdidad pública Municipal”

(foto: Twitter)

Por último insistió a los automovilistas a respetar banquetas y sentidos de la vialidad para evitar accidentes. Pero lo que destacaron los usuarios del comentario fue que señaló que su gobierno colocará nuevamente un muro de contención que se encontraba con anterioridad, el cual fue derribada por un camión al impactarse con ella en el 2020, de acuerdo con medios locales.

Esto desencadenó las críticas en contra de la presidenta municipal, a quien acusaron de haber ignorado y pospuesto la construcción del muro en el lugar precisamente para evitar más accidentes como el ocurrido el pasado miércoles.

Pues en otro video de un testigo, se ve la camioneta ya en el canal, mientras en el puente se acumulan curiosos y policías. Sin embargo quien graba comentó que el puente se encontraba en malas condiciones por la falta de mantenimiento.

“No hacen nada por el puente (...) Y aquí los policías nada más viendo, bomberos no llegan, no es posible que no lleguen los bomberos aquí a rescatar a nadie. Qué tristeza da que nomás los policías ahí parados”, señaló el usuario.

