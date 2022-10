Uriel Antuna habló de su deseo por ser uno de los convocados por Gerardo Martino para Qatar 2022

Sep 20, 2022; Carson, CA, USA; Mexican National Team midfielder Uriel Antuna during media day at Dignity Health Sports Park. Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports

A menos de dos meses de que de inicio la Copa del Mundo de Qatar 2022, el cuadro comandado por Gerardo Martino, así como la opinión pública y los ávidos fanáticos de la Selección Nacional están en espera del listado final de 26 jugadores que presentará el estratega para la justa mundialista.

Uno de estos personajes que ha sido parte del proceso de Gerardo Martino es el atacante del Cruz Azul, Uriel Antuna quien tiene en sus metas a corto plazo el ganarse un lugar para Qatar 2022.

“Es un sueño que siempre he tenido desde niño, un sueño que no nada más es mío, sino que es de mis padres, de todas las personas que están atrás de mí: mi esposa, mis hijos, mi familia que siempre me ha apoyado, entonces para mí sería un objetivo el estar ahí, un sueño y lo anhelo, más que nada”, declaró el volante de Cruz Azul en entrevista con ESPN.

Soccer Football - World Cup - Concacaf Qualifiers - Mexico v El Salvador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - March 30, 2022 Mexico's Uriel Antuna celebrates scoring their first goal REUTERS/Edgard Garrido

La posición de volante, donde juega Uriel Antuna es una de las más solicitadas de cara Qatar, pues atacantes como Alexis Vega, Orbelín Pineda, Roberto Alvarado y Diego Lainez, así como el lesionado Tecatito Corona, son algunos de los futbolistas que están en búsqueda del último boleto para la convocatoria de Martino.

Sobre las expectativas que tiene con el Tri en la Copa del Mundo, Antuna no ocultó su sueño por hacer historia, pues apunta que la meta del Seleccionado es llegar, por lo menos, al deseado quinto partido.

“Yo creo que para pasar al quinto partido sí o sí, al final de cuentas todos estamos contentos y sabemos que es difícil porque México nunca lo ha hecho, pero nosotros sabemos que podemos hacer historia, entonces creo que es nada más ir paso a paso y no desesperarse, ir paso a paso que las cosas se van a ir dando”, remarcó.

(Photo/Getty Images)

Cabe recordar que durante los últimos encuentros pertenecientes a la última Fecha FIFA antes del Mundial, el argentino confesó que cometerá “injusticias” al momento de seleccionar a los mejores jugadores que portarán la camiseta del Tri para el Mundial de 2022, pues a pesar de que en este último llamado reunió a 31 futbolistas, está consciente de que no todos llegarán a Qatar.

Por ello afirmó que será todo un tema la lista definitoria del tricolor ya que cada convocatoria genera una reacción diferente entre los jugadores, la afición y los comentaristas deportivos. Con todos esos factores en juego, el argentino calificó de “quilombo” lo que pasará cuando todos sepan quiénes representarán a México en el máximo torneo de fútbol; cabe apuntar que la frase que usó Martino alude al “desorden”, “barullo” y “líos”.

Alguna injusticia voy a cometer cuando dé la lista. Éramos 31 todavía hay algunos fuera, más allá de los lesionados que hay que ir viéndolo”.

El 'Tata' Martino cuenta con 30 convocados en su lista oficial para enfrentar a Perú y Colombia como parte de los duelos amistosos.

Debido a que el Tata ya adelantó anteriormente en qué posiciones hará recortes -y dejará a algunas de las figuras destacadas en la actualidad- insistió en que está consciente de su decisión, pues de los 31 elementos que conformaron el último llamado, al menos cinco quedarán fuera.

Gerardo Martino explicó que únicamente llevaría a tres centros delanteros a Qatar 2022, a pesar de que dentro de sus prospectos están Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori, Henry Martín, Santiago Giménez e Hirving Chucky Lozano, dos de ellos no figurarían en la lista final.

