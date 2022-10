Tras asesinato de la diputada Gabriela Marín, Cuauhtémoc Blanco negó que seguridad en el estado fuera un fracaso

(fotos: CUARTOSCURO/especial)

El miércoles 5 de octubre estuvo marcado por la violencia ejercida por los grupos del crimen organizado debido a la masacre que se gestó en San Miguel Totolapan en el estado de Guerrero y el asesinato de la diputada federal Gabriela Marín Sánchez.

Esta fue ultimada en el municipio de Cuernavaca, Morelos, al ser atacada por sicarios a bordo de una motocicleta, quienes lograron darse a la fuga, alrededor de las 18:00 horas.

Ante estos hechos, el gobernador del estado y exfutbolista, Cuauhtémoc Blanco, lamentó y condenó los hechos. A pesar de esto, durante la tarde del jueves, el gobernador por Morena negó que la política de seguridad en el estado hubiera sido un fracaso.

Esto ocurrió en rueda de prensa, durante la reunión extraordinaria de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en las instalaciones del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5).

Ahí Blanco Bravo recalcó que lamentan los hechos y que estos no quedarán impunes, que las autoridades no pactarán con ningún grupo criminal y aseguró que uno de los motivos por los que se dio el asesinato de la diputada federal podría ser político.

Los sujetos que asesinaron a la diputada huyeron del lugar en moto (Foto: Especial)

Aunque en este punto dijo que no podía adelantarse el motivo, fuera por razones políticas o bien por narcotráfico. Sin embargo, también señaló que hay narcopolíticos inmiscuidos.

“Yo siempre he dicho que en este estado hay narcopolíticos y no me van a callar, hay narcopolíticos aquí. Estamos esperando también esas detenciones”, aseguró.

Y aprovechó también para destacar la labor de las autoridades en materia de seguridad dentro del estado, resaltando que se ha llevado a cabo la detención de numerosos criminales, destacando la de el Frank o XL, Francisco Javier Rodríguez Hernández, identificado como representante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Morelos.

“Creo que ha sido eficaz, lamentablemente ahorita no tengo, y algún día se los voy a enseñar, todo lo que ha hecho el almirante (José Antonio Ortiz Guarneros) con todas las detenciones con el apoyo del gobierno federal, de la Fiscalía del Estado, todas las detenciones que hemos tenido”

Por lo que también arremetió en contra de los diputados locales que se presentaron ante el Palacio Nacional para entrevistarse con AMLO y exigir apoyo por la violencia que se vive en el estado. “Y aquí están todas las detenciones que aunque los diputados digan otra cosa, todas estas detenciones están ahí (...) todo esto es en trabajo conjunto”, señaló.

La diputada federal fue asesinada a las afueras de una farmacia FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA / CUARTOSCURO.COM

Gabriela Marín Sánchez

La legisladora era coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido Morelos Progresa. cursó dos licenciaturas, una en Derecho y otra en Educación y buscaba enfocarse en el tema educativo, derechos indígenas y de las mujeres dentro del ámbito legislativo.

Rindió protesta en julio de este año ante el Congreso del estado como diputada de la LV Legislatura, Se integró el pasado 1 de septiembre al periodo ordinario de sesiones, y consiguió ser incluida en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública; así como ser secretaria de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, y del Comité de Vigilancia.

Fue asesinada a las afueras de una farmacia mientras abordaba su unidad. Horas después del asesinato de la diputada Gabriela Marín, la Fiscalía General de Morelos ya contaba con una línea de investigación derivada de su cargo político.

