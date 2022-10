Profeco clausuró 300 gasolineras por no entregar litros de a litro

(Foto: Bloomberg)

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría General del Consumidor (Profeco), informó este miércoles que hay 300 gasolineras clausuradas en todo el país por no entregar litros completos a los automovilistas.

“A nivel nacional tenemos 300 estaciones de servicio clausuradas por no dar litros de a litro”, dijo el funcionario al asistir a la Reunión Anual de Industriales.

Las multas en contra de las gasolineras por no entregar litros de a litro no son la esencia de lo que hace en Profeco, comentó el procurador, ya que los fondos recaudados por multas no son para el consumidor ni para la Profeco, pues se van a las arcas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“La multa es de 850 mil pesos cuando no permiten la verificación, cuando están descalibradas las bombas”

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco (Foto: Twitter/SheffieldGto)

El funcionario recordó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mantiene el subsidio a las gasolinas y al diésel, así como el precio de la electricidad y el gas LP, a fin de contener el crecimiento de la inflación.

Actualmente, comentó, se tiene el sistema de precios máximos de gas en 220 regiones del país y por otro, se acordó con empresarios no subir el precio de los 24 productos que son los que más consumen las familias mexicanas.

“Estamos haciendo un acuerdo con los productores de estos alimentos para que se mantengan por debajo del índice inflacionario internacional, que son productos que se comercian en el mundo y el proceso inflacionario es un proceso mundial”

Insistió que el gobierno federal quiere que la inflación en México esté por debajo del promedio internacional.

Una de cada 5 estaciones en México corre el riesgo de ser clausurada

(Foto: Cuartoscuro)

El pasado 3 de octubre, Beatriz Marcelino, presidenta de Grupo Ciita, informó que alrededor de 2 mil 600 de las 13 mil 32 gasolineras que existen en México corren el riesgo de ser clausuradas por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), debido a que no cuentan con una autorización de impacto ambiental.

La especialista señaló que, durante los últimos meses, “donde llega la ASEA, clausura, ya que la mayoría de las estaciones de servicio inspeccionadas no cuentan con esta autorización o lo tienen vencido”.

Además de los inconvenientes que representa para el empresario gasolinero el tener detenidas sus operaciones por una clausura, las multas por incumplir con estas disposiciones van desde los 800 mil hasta los 2 millones de pesos, pero también puede llevar hasta un año poder levantar los sellos de clausura.

Beatriz Marcelino agregó que, lamentablemente, existían malas prácticas al cumplir con este trámite, ya que muchos empresarios construían la gasolinera y luego pedían el estudio de impacto ambiental.

“Antes, cuando regulaban los estados, la mayoría de las autoridades daban ‘chance’ de que construyeras, pagaras una multa o compensación y te regularizaban, pero ahora ya no es así”

El ‘método CDMX’

Un guardia permanece parado afuera de la primera estación de servicio de la petrolera Royal Dutch Shell en Ciudad de México. Septiembre 5, 2017. REUTERS/Ginnette Riquelme

La especialista consideró que una buena alternativa para no clausurar tantas estaciones de servicio es que se haga lo hecho en la Ciudad de México.

“Cuando se reformó la Ley de Impacto y Riesgo, ahora te dan la oportunidad de que si ya está construida tu estación de servicio y (posteriormente) haces un estudio de daño ambiental, (puedes dar una) compensación o multa y ya te dan la autorización”

Tan solo el pasado 20 de septiembre, la ASEA informó que por carecer del resolutivo en materia de impacto ambiental para realizar actividades del sector hidrocarburos, clausuraron de forma temporal, dos estaciones de servicio en las alcaldías Iztapalapa y Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

La presidenta de Grupo Ciita contabilizó que ya hay alrededor de 47 estaciones de servicio clausuradas por estas razones.

Ángel Carrizales López, director de Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), señaló hace unas semanas que durante los próximos meses pondrán especial atención en la regularización y el cumplimiento regulatorio de las estaciones de servicio del país.





