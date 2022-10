Así usaría el Ejército las ganancias de una nueva aerolínea y la operación de aeropuertos

Inauguración la Base Aérea Militar No. 1, en Santa Lucía. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Los documentos filtrados por el grupo de hackers Guacamaya dejaron en evidencia el proyecto emprendido por el Ejército mexicano para poner a volar su propia aerolínea comercial, cuyas utilidades serán destinadas al pago de pensiones de los propios militares, esto último en palabras del propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

De ser así, la Secretaría de la Defensa Nacional aumentaría las eventuales ganancias por la operación del Tren Maya, el Aeropúerto Felipe Ángeles y algunos aeropuertos del sureste, cuyos recursos se destinarán a costear las pensiones del personal militar retirado.

López Obrador justificó que dejar en manos del Ejército esta nueva empresa hará más difícil que en el futuro un nuevo gobierno trate de quitársela para su privatización: “Estamos procurando que todo quede como empresa pública, que sean empresas del pueblo, de la nación, que no se privaticen, no convertir lo público en privado”.

Andrés Manuel López Obrador, FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

El Ejecutivo federal lució un poco sorprendido la mañana del 4 de octubre, pues fue durante su conferencia mañanera que se enteró de la filtración del proyecto que Sedena le presentó apenas 15 días antes durante una gira por Yucatán.

“Sí, sí se está trabajando en eso, es la posibilidad de que se tenga un proyecto para contar con una línea aérea que maneje la misma empresa que va a tener a su cargo el Tren Maya y los aeropuertos, el ‘Felipe Ángeles’, el aeropuerto, que ya se inició, por cierto, la construcción del aeropuerto de Tulum, que es una buena noticia”, reconoció López Obrador al ser cuestionado por una reportera sobre el tema.

El Ejecutivo federal apuntó que la empresa constituida por Sedena y que lleva por nombre Olmeca-Maya-Mexica, la cual tiene bajo su cargo la operación del Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, además tendrá la operación del Aeropuerto de Tulum, en Quintana Roo.

Aeropuerto Felipe Ángeles (Foto: CUARTOSCURO.COM)

“Ya también esta empresa, que se llama empresa Olmeca-Maya-Mexica, va a operar el aeropuerto de Chetumal, el aeropuerto de Palenque, posiblemente uno o dos más”, afirmó López Obrador.

Este 5 de octubre, el presidente retomó el tema y no descartó que la nueva aerolínea del Ejército tome el registro (y con ello el nombre) de Mexicana de Aviación en caso de llegar a un acuerdo con los ex trabajadores que se mantienen en huelga.

El tabasqueño justificó el plan debido a que en el pasado el Estado mexicano tuvo bajo su control a Mexicana y Aeroméxico, y acusó a los gobiernos neolibreales por la venta de Aeroméxico, debido a que no era considerada un área estratégica.

Señalaron que Aeromar podría estar en la ruta de Sedena

Aeromar opera en México desde 1987, lo qu ela convierte en la más antigua. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo

El presidente de la República reconoció que son 10 aviones con los que Sedena podría echar a volar esta nueva empresa y detalló que las aeronaves serán arrendadas, por lo que están analizando las opciones a la par que se lleva a cabo el estudio de viabilidad.

Pero a la par de las aclaraciones desde el mismo gobierno federal, el columnista Darío Celis resaltó que tras las filtraciones la ruta de Sedena sería la de absorber a Aeromar, empresa que justamente opera con diez aeronaves.

De acuerdo con el columnista, la deuda millonaria que tiene la empresa comercial con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es de aproximadamente mil 500 millones de pesos y desde hace meses está buscando una negociación con el gobierno federal.

(Foto: Twitter/AICM_mx)

Las deudas de Aeromar afectan su capacidad operativa debido a los impagos del arrendamiento de sus diez aviones, monto que alcanza alrededor de 200 millones de pesos adicionales.

La flota de esta aerolínea está constituida por siete aviones tipo ATR 72-600 y tres ATR 42, de manufactura italiana y francesa, con los cuales cubre 70 vuelos diarios a 19 destinos en todo el país.

“Sí es muy probable que para el año próximo ya esté esta nueva línea aérea. Hay muchos sitios en los que no se puede llegar por avión porque no son atendidos por las líneas actuales. Además, ha habido una disminución, pues no sólo fue Mexicana de Aviación sino Interjet (que dejaron de operar), y también se han reducido los vuelos de Aeromar. Hay ciudades en donde antes había vuelos y ahora ya no hay. Se está contemplando que el país va a crecer, está creciendo, pero va a crecer más, y que se necesitan estas líneas aéreas”, reconoció este miércoles el presidente de la República

