Marcharon en Jalisco para exigir aparición con vida de Miguel Alejandro y los 15 mil desaparecidos del estado

Miles de personas marcharon en Jalisco para protestar por la desaparición de Miguel Soto, estudiante de la UDG. (Foto: UDG)

Miguel Alejandro Soto Marín es un joven estudiante de 22 años que cursa la carrera de Ingeniería de Negocios en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara (UDG).

La incertidumbre y el dolor llegaron a su hogar el pasado 15 de septiembre, cuando un grupo de sujetos armados entró por la fuerza a su domicilio en Tlaquepaque y se lo llevó a bordo de una camioneta. Desde aquel día no ha habido noticia alguna su paradero y su familia no ha dejado de buscarlo.

Bajo ese contexto, miles de estudiantes, docentes y ciudadanos marcharon este jueves para exigir justicia y la aparición con vida tanto de Miguel como de las y los 15 mil desaparecidos registrados en el estado de Jalisco.

La movilización inició en el edificio de Rectoría General de la universidad y llegó hasta la Plaza de Armas, frente al Palacio de Gobierno. Estuvo encabezada por María Magdalena Martín Marín, mamá de Miguel, a quien acompañaron el rector de la UDG, Ricardo Villanueva, y el del CUCEA, Gustavo Padilla Montes.

Las y los estudiantes lamentaron que la inseguridad y las desapariciones ocurran con tanta frecuencia en el estado. (Foto: Twitter/@LGustavoPadilla)

“Desde el 15 de septiembre se detuvo mi corazón. No me voy a rendir y voy a recuperar a mi hijo vivo. Les pido a quienes lo tienen que se toquen el corazón y me lo regresen vivo, como se lo llevaron”, expresó la señora Martín Marín, quien agradeció la solidaridad de la comunidad estudiantil, académica y docente de la institución.

Por su parte, el rector Villanueva manifestó su empatía con la familia de Miguel y aseguró que toda la comunidad universitaria la acompaña en esta búsqueda por la justicia. “No hay palabras que puedan consolar lo que, como padres, están sintiendo. Pero lo poquito que pueda servir, sepan que somos más de 320 mil universitarios que estamos con ustedes”, comentó.

La marcha partió de la Rectoría de la UDG y llegó a la Plaza de Armas, frente al Palacio de Gobierno. (Foto: UDG)

De igual forma, las y los estudiantes hicieron escuchar su voz para reclamar a las autoridades el pronto avance en las investigaciones para que el joven pueda volver a casa lo antes posible.

“No es normal que vengamos a marchar porque los jóvenes estén desapareciendo. No permitiremos que Miguel desaparezca, exigimos su aparición. Marcharemos las veces que sea necesaria. Por eso hoy estamos aquí”, mencionó Francisco Armenta Araiza, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria.

“El Estado significa la represión de las resistencias, es ausencia, es una máquina de violencia”, aseveró Dalila Benítez Aréchiga, representante general del alumnado del CUCEA, Centro donde estudia Miguel Soto.

Lamentablemente, Miguel se sumó a la lista de estudiantes desaparecidos de la UDG que, con este caso, ya suman 18 desde 2014:

- Daniela Isabel Magaña Castellanos (Preparatoria de Zapotiltic)

- Jorge Eduardo Martínez Gómez (CUCEA)

- Juan Carlos Castañeda Gómez (Preparatoria de Autlán)

- Edgar Oswaldo Gurrola Montenegro (Politécnico)

- Ángel de Jesús Colunga Arriero (CUAAD)

- Adrián Ponce Morales (CUCiénega)

- Leonardo Osiris Ramírez González (Vocacional)

- Christian Iván García González (Preparatoria de Santa Anita)

- Jaime Jonathan Lira Torres (CUCEA)

- Andrea Maciel Castellanos (CUCiénega)

- Celene Carolina Zúñiga Zaragoza (Preparatoria de Tepatitlán)

- Melani Janet Herrera Preciado (Preparatoria 6)

- Dulce María Martínez Gómez (Preparatoria 18)

- Valeria Michel Hernández Jiménez (Preparatoria 13)

- Bianca Valeria García Ramírez (Preparatoria 17)

- Carlos Maximiliano Romero Meza (CUAAD)

- José de Jesús Covarrubias Martínez (CUTonalá) y su hermano Abraham Covarrubias Martínez (aspirante)

Se estima que fueron más de 15 mil las personas que se sumaron a la movilización. (Foto:Twitter/@udg_oficial)

Las peticiones de la UDG al gobierno de Enrique Alfaro

Además de las protestas en contra de las desapariciones, que tanto han golpeado a la UDG y al estado entero, la institución entregó, por medio del rector Villanueva Lomelí, un pliego petitorio al gobernador Enrique Alfaro, en el que incluyeron cinco exigencias concretas:

1) La presentación inmediata y con vida del estudiante Miguel Alejandro Soto Martín y de todas las y los desaparecidos.

2) La comparecencia pública de las autoridades responsables para que informen de manera profesional y exhaustiva sobre los avances del caso, evitando la revictimización de Miguel y de sus familiares.

3) La reactivación inmediata del Sistema Estatal de Búsqueda con el gobernador como titular a cargo, en conformidad con la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco.

4) La creación de una mesa de situación en materia de personas desaparecidas, coordinada por el titular del ejecutivo y con una representación amplia de la sociedad para que lleve un monitoreo diario de la crisis que vive Jalisco al respecto y se tomen las medidas conducentes para frenarla.

5) La implementación de medidas extraordinarias para atender realmente y a la brevedad la búsqueda inmediata de las más de 15 mil víctimas que reporta el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas; prevenir la ocurrencia de nuevos casos y resolver la crisis forense que enfrenta la entidad, reparar el daño que se ha ocasionado a miles de familias y sentar las bases para que crímenes como estos no vuelvan a repetirse.

SEGUIR LEYENDO