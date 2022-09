Qué hay detrás del video de una alumna del Cetis 100 de Nayarit agrediendo a compañero y profesora

Agresión entre alumnos de Cetis en Nayarit (Foto: Captura de pantalla)

En un video que ha circulado en redes sociales se observa el momento en el que presuntamente un alumno defendió a su profesora de su compañera, luego de que ésta se puso violenta en el aula tras la solicitud de que dejara su teléfono celular.

Sin embargo, las imágenes han causado conmoción, ya que la discusión entre ambos alumnos y una profesora de un Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (Cetis) en Nayarit, fue a golpes y agresiones físicas.

Los hechos ocurrieron en el Cetis 100 de Tepic, supuestamente a raíz de que la profesora le solicitó a la alumna dejar su teléfono móvil para continuar con las clases. En el momento se habría puesto violenta con la docente, por lo que un compañero de clases la quiso detener.

No obstante, la alumna decidió darle un par de cachetadas y jalarle su cabello en varias ocasiones, así que en respuesta el joven la tomó de los hombros para aplicarle una llave, de lo que parece ser judo, para tirarla al suelo.

(Foto: Captura de pantalla)

Inmediatamente la joven se levanta y se pone frente a su compañero con actitud agresiva, quien le advierte que “no lo vuelva a tocar” y posteriormente la empuja, haciéndola caer por segunda ocasión.

Mientras ocurren las acciones, los demás alumnos gritan “¡Ey, cálmate!” y “¡Ya paren!”. La profesora, quien estaba en medio de la pelea entre los alumnos con su celular en la mano, es tomada del cabello por la alumna tras levantarse del último empujón que le dio su compañero.

Sin responder a la agresión, la docente parece intentar contactar a alguien vía llamada telefónica para que vaya al aula, mientras que con el brazo izquierdo comienza a acariciar el cabello de la estudiante para calmarla.

“A ver, te queremos ayudar, pero tú no te dejas ayudar”, le dijo la profesora, quien segundos después pidió al resto de los alumnos que siguieran grabando la agresión.

(Foto: Captura de pantalla)

“Queremos apoyarte y tú no te dejas, no te dejas, no te dejas ayudar, ya se había hablado contigo, ya se había hablado con tu mamá y no quieres entender”, añadió la docente, quien seguía siendo tomada del cabello.

Finalmente, la mujer logró tener contacto con alguien, aparentemente de seguridad, a quien le pidió que acudiera al salón para ayudarle a controlar la violenta situación.

“Me urge que vengas a primero “A”, esta niña, ya sabes, golpeó a un niño, a mí me tiene agarrada del cabello así que ¿qué vas a hacer?”, dijo.

A partir de lo ocurrido la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (CDDH) de Nayarit informó a través de un comunicado que ordenó activar el mecanismo de queja para investigar las acciones u omisiones administrativas que pudiera atribuirse a servidores públicos adscritos al Cetis Número 100, “que pudieran constituir presuntas violaciones a los derechos humanos de la comunidad estudiantil”.

(Foto: Especial)

El organismo recordó que es de suma importancia que las instituciones educativas y los docentes cumplan “con la debida diligencia los deberes a su cargo; a nivel convencional y legal existe la obligación de las autoridades y/o instituciones educativas, de proteger al alumnado contra toda forma de perjuicio o abuso físico, mental y/o malos tratos”.

La Comisión aseveró que de no haberse resguardado la integridad de los estudiantes se verá reprochada negligencia por parte de la escuela así como del personal docente al no propiciar un ambiente escolar adecuado, en contra del abuso y acoso escolar.

Asimismo, exhortaron al personal directivo y docente del mencionado Cetis a cumplir con la obligación de adoptar medidas que garanticen los derechos de las y los adolescentes, en forma física y moral en torno a sus actividades desarrolladas dentro del plantel.

SEGUIR LEYENDO: