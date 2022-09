Cómo limpiar el teclado de la computadora y evitar que deje de funcionar

Los teclados suelen acumular suciedad por el uso diario, pero existen varias soluciones (Crédito: pixbay)

La grasa de los dedos, el polvo o restos de comida son elementos que se van acumulando entre cada letra, signo y número de un teclado de computadora; en esta recopilación hay recomendaciones de limpieza para que esta importante herramienta de trabajo, estudio o juego no pierda su funcionalidad.

Para empezar, es necesario identificar qué tipo de teclado tiene la computadora y cuál es el método más conveniente para su mantenimiento o qué particularidades del mismo hay que considerar. De igual manera, es importante decidir si se realizará una limpieza superficial o profunda:

Cada tipo de teclado requiere cuidados distintos (Crédito: pixbay)

Antes de cualquier método de limpieza, es importante considerar estos puntos:

-Si el teclado es alámbrico, lo primero que hay que hacer es desconectarlo de la computadora. Si es inalámbrico, es necesario remover las baterías o apagarlo.

-Si el teclado es mecánico (los que usan los gamers, principalmente), hay que tener a la mano una herramienta que ayude a remover cada tecla.

-Si el teclado no es mecánico, no será necesario remover cada tecla a menos que se haya mojado. No es recomendable intentar quitar las teclas de una computadora tipo laptop.

Cómo hacer la limpieza sencilla de un teclado

Cualquier teclado requiere de limpieza de mantenimiento regular, dependiendo de la frecuencia de su uso (Crédito: pixbay)

-Voltear el teclado sobre una servilleta y sacudirlo con cuidado para que caiga el polvo o restos de comida fácilmente. En caso de que el teclado sea de una laptop, hay que tener extremo cuidado de no golpear la pantalla en este paso.

-Regresar el teclado a su posición y usar una escobetilla para sacar la suciedad del espacio entre las teclas. Este paso se puede hacer con alguna brocha de maquillaje que ya esté limpia y seca o con un hisopo.

-Algunas personas usan la aspiradora de su hogar para absorber la suciedad de los huecos entre una tecla y otra.

-En caso de que alguna tecla tenga una mancha de algún líquido pegajoso, se puede usar un hisopo humedecido con alguna solución desinfectante solo en esa parte.

Es importante evitar a toda costa humedecer demasiado el teclado (Crédito: pixbay)

-Pasar por encima de las teclas un trapo apenas humedecido con algún líquido aromatizante o una toalla húmeda de limpieza. Es importante evitar realizar este proceso con una servilleta de papel, pues podría soltar “pelusa”.

-Dejar que se evapore la humedad del teclado o secarlo con otro trapo que esté libre de suciedad o líquidos.

Cómo limpiar un teclado de computadora con <i>slime</i> y qué precauciones hay que tener

Esta sustancia es un juguete muy popular por su textura, en internet circulan cientos de videos de TikTok donde se asegura que cualquier tipo de slime puede limpiar un teclado, pero la consistencia acuosa, brillos y otros elementos decorativos podrían averiar el aparato, por eso es más adecuado realizar una masa específicamente para ello.

Materiales:

-100 ml de pegamento

-1/4 de taza de agua

-1/2 taza de almidón líquido. La forma más común para realizarlo de forma casera es disolver totalmente una cucharada y media de fécula de maíz en dos tazas de agua.

El slime puede ayudar a limpiar, pero no debe ser cualquier tipo de esta sustancia, pues el teclado podría estropearse (Crédito: pixbay)

Preparación:

-Mezclar el pegamento con una cucharada de agua en un recipiente (se puede añadir colorante vegetal)

-Combinar con el almidón en otro recipiente hasta que se haga una pasta homogénea

-Amasar la mezcla hasta que solo se sienta húmeda, no mojada

La masa será segura para colocar en el teclado cuando ya no se pegue en las manos. Otra prueba que puede hacerse es ponerla en una hoja de papel, si al cabo de 30 segundos ya no deja residuos o manchas de humedad, ya se puede usar sobre las teclas para recoger las boronas, el polvo y otras partículas.

Cómo limpiar de manera profunda un teclado

Cuando la suciedad ya se ha acumulado por mucho tiempo, es necesario realizar una limpieza profunda (Crédito: pixbay)

-Usar un extractor de teclas (en el caso de teclado mecánico) para remover cada letra, signo o número. Es importante tener cuidado con la barra espaciadora o el enter, pues suelen tener una pieza metálica por debajo, la cual deberá reservarse aparte.

Las teclas por separado si pueden lavarse, pero hay que secarlas totalmente antes de armar el teclado (Crédito: pixbay)

-Depositar todas las teclas en un recipiente con agua jabonosa y dejarlas remojando. Es importante evitar sustancias corrosivas como la lejía o el cloro. Si la suciedad es excesiva, un cepillo de dientes puede ayudar a remover cualquier sustancia pegajosa.

-Limpiar la base del teclado con alcohol isopropílico y retirar toda la suciedad presente en la misma.

La base se puede limpiar con alcohol isopropílico (Crédito: pixbay)

-Secar cuidadosamente cada tecla y esperar a que la base también esté libre de toda humedad para volver a armar el teclado. En caso de olvidar el acomodo correcto, se puede buscar en internet el orden del teclado según el modelo.

Qué hacer si cayó agua o cualquier otro líquido sobre el teclado

Si el accidente ocurrió en una laptop con teclado integrado, los componentes internos de la computadora como el disco duro y los circuitos podrían estar comprometidos, así que lo más recomendable es apagar totalmente el aparato, secar con algún trapo o servilleta absorbente y acudir con un técnico especializado lo antes posible.

El agua derramada sobre una laptop no solo puede arruinar el teclado, si no toda la computadora (Crédito: pixbay)

En caso de tener cualquier otro tipo de teclado, estos son los pasos a seguir:

-Desconectar el teclado o quitarle las baterías para evitar un corto circuito interno.

-Secar las teclas con alguna servilleta o trapo que sea altamente absorbente hasta que deje de escurrir.

-Colocar un trapo o servilleta en una superficie plana, sobreponer el teclado boca abajo y dejar que se seque durante al menos dos horas. Si el accidente fue con agua simple, bastará dejarlo secar completamente antes de conectarlo, en el mejor de los casos ya debería de funcionar.

Antes de comprobar si el teclado aún es funcional, hay que dejarlo secar completamente (Crédito: pixbay)

-En caso de que el accidente haya sido con leche, jugo, refresco o café, será necesario remover cada tecla para limpiar el azúcar y los colorantes, posteriormente habrá que dejar secar el teclado y comprobar si aún puede usarse.

SEGUIR LEYENDO: