El impactante video de un edificio que se balancea en la colonia Doctores durante el sismo en CDMX

Durante la madrugada del jueves 22 de septiembre, usuarios en redes sociales publicaron el momento en edificio en la colonia Doctores mueve de un lado a otro. (Video: twitter/@fdiaz2050).

Durante la madrugada del jueves 22 de septiembre, usuarios en redes sociales publicaron el momento en que un edificio en la Colonia Doctores se mueve de un lado a otro, en él se ve a vecinos del lugar correr con la angustia de que la estructura colapse de un momento a otro.

Y es que Tras el sismo del 2017, un condominio ubicado en Doctor Durán esquina con Eje Central, en la colonia doctores, registró daños en su estructura, por lo que pone en riesgo a las personas que lo habitan, usuarios en redes sociales muestran su angustia, ya que aseguran hay familias que áun viven ahí.

Algunos de los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, tal es el caso de Nicolás Romero Noticias, que escribió en su página de Facebook: “Un edificio de la colonia Doctores, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, se movió de forma impactante durante el #sismo de esta madrugada. Una grabación compartida en redes sociales muestra cómo los vecinos de la zona comienzan a correr para alejarse del inmueble. Sucedio la madrugada de este 22 de septiembre”.

Durante la madrugada del jueves 22 de septiembre, usuarios en redes sociales publicaron el momento en edificio en la colonia Doctores mueve de un lado a otro. (Foto: twitter/@fdiaz2050).

El periodista Ricardo Almazán en la misma red social escribió: “Usuarios reportan en colonia doctores movimiento fuerte durante el sismo. Acompañado de luces en el cielo #Terremoto #Michoacan”

En tanto, de la lista que el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer, donde supuestamente hay 21 inmuebles con daños estructurales, de los cuales solamente cuatro presentan riesgo medio y los 17 restantes son de riesgo bajo, el condominio de Doctor Duran no aparece en la lista. Estos son los únicos que mencionan:

* Dr. Liceaga No. 115, Doctores, Cuauhtémoc: daños menores, daño en muro divisorio, acordonaron zona * Dr. Río de la Loza, No. 156, Doctores, Cuauhtémoc: daños menores, reparaciones puntuales * Dr. Navarro No. 182, Doctores, Cuauhtémoc: barda desplomada, grietas en muros

En contraparte, aún con el riesgo que corren los vecinos de los alrededores, quienes utilizan el edificio aseguran que no existe ningún daño estructural y que el deterioro se debe a la falta de mantenimiento, muchos de ellos no quieren dejar sus casas a falta de un lugar donde vivir.

Cabe señalar que la Colonia Doctores, ubicada dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc es considerada una de las primeras colonias de la Ciudad de México, por lo que muchas de las construcciones que hay en ella, registran daños debido al paso del teimpo, recordemos que tras el sismo del 19 de septiembre de 1985, sufrió muchos cambios en su paisaje, pues diversos edificios colapsaron.

El edificio en Dr. Duran no aparece en la lista de 21 inmuebles con daños estructurales. (foto: @Carloszup)

Otro edificio que preocupa por presentar daños visibles, agujeros en las paredes que dan al exterior y grietas internas es el que está ubicado en Doctor Lucio 126, un edificio de siete pisos que sobrevivió a los sismos del 19 de septiembre de 1985 y de 2017. Ahora, los vecinos de los predios aledaños temen que colapse.

En tanto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó a través de su cuenta de Twitter hubo dos personas fallecidas, así como reportes de fallas de luz, recordando que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya había iniciado el protocolo correspondiente para revisar el suministro eléctrico de todo el país.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detalló que tras la activación de la alerta sísmica, una mujer falleció debido a un fuerte golpe que recibió en la cabeza al caer de las escaleras de su domicilio ubicado en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Otro lamentable fallecimiento se registró en la colonia Educación de la alcaldía Coyoacán. Se trató de un hombre que sufrió un infarto tras el sismo.

SEGUIR LEYENDO: