Grupo ligado al CJNG y Unión Tepito piden extorsiones de hasta 100 mil pesos a comerciantes en el Estado de México

Extorsión telefonica (Foto: Cuartoscuro)

Un nuevo grupo del crimen organizado ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a la Unión Tepito está azotando a los comerciantes del Estado de México.

De acuerdo con Milenio, el grupo denominado Nueva Alianza ligado a ambos cárteles, cobra hasta 100 mil pesos a los comercios ubicados en distintos municipios mexiquenses por “derecho de piso”; si no pagan, los amenaza de muerte.

Según la información proporcionada por el medio, Nueva Alianza tiene presencia en al menos 11 municipios mexiquenses: Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla de Baz, Zumpango, Nicolás Romero, Atizapán de Zaragoza, Tepotzotlán, Naucalpan, Huehuetoca, Ecatepec y Nezahualcóyotl; y de acuerdo con autoridades ministeriales, la extorsión es el delito más redituable para este grupo delincuencial, incluso por encima del narcomenudeo.

Los choferes del transporte público en el Estado de México, son una víctima más del crimen organizado. (FOTO: ARTEMIO GUERRA BAZ /CUARTOSCURO/ ARCHIVO)

En un video en poder del diario, Alejandro Castro, alias El Piqui, presunto integrante de esta organización criminal, detalló lo que le hacen a los negocios que se niegan a pagar.

“Nuestro golpe más fuerte fue el de la farmacia ‘Universal’, que se le cobró 100 mil pesos por el derecho de piso, el cual ellos se negaron a pagar y se les quemó el local. Después nos contactaron y nos dieron la cantidad de 65 mil pesos por el derecho de piso”, narró en la entrevista con elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía mexiquense.

En la grabación, el joven de 23 años también reveló las cuotas que se cobran a diversos negocios en el municipio de Tlalnepantla.

“Somos los que estamos extorsionando los locales aquí en la colonia Prensa Nacional (Tlalnepantla), el cual es una vulcanizadora llamada ‘Edmundo’, que se le cobra de dos mil a dos mil 500 pesos para que no se le quemen los locales, y no se les haga daño. “Y el otro es una estética llamada ‘Andrea’, igual se le cobraba de dos mil a dos mil 500 pesos por el derecho de piso cada 15 días, para que no se les hiciera daño”, señaló.

La extorsión es el "negocio" que más le reditúa al grupo delictivo. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO/ ARCHIVO)

Pero el grupo delictivo también extorsiona a los operadores del transporte público de diversas rutas que transitan por los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Nicolás Romero, Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli, entre otros; a quienes les exigen una cuota de 60 pesos al día. Esta actividad les genera ganancias de millones de pesos al mes.

El medio de comunicación consiguió un video en donde se observa a Javier Solís Hernández El Zarigüeya, uno de los operadores más violentos de “Nueva Alianza”, es quien encabeza las extorsiones a los choferes.

“Espero sus depósitos hoy en la tarde o a más tardar el día de mañana, hijos de su put* madr*. Al chile, me voy a subir a pasar de verg*. Fue la primera y la última llamada por la chida ¿va? Espero que hayan entendido, y el put* que empiece de puto*a poncharse con la tira (sic), lo voy a saber rápidamente y los voy a empezar a desaparecer, de uno en uno. Aliniense, que no les cuesta nada. Mi llamado es por la chida ¿sale? Era el primero, el primero y el último por la chida. De lo contrario va a empezar a chingar a su put* madre ¿sale? Rápidos de Monte Alto, empiécense a alinear con uno, porque van a empezar a ching*r a su madr* ¿va? Aquí les dejo el número de tarjeta y el número a donde van a depositar ¿sale? Y a dónde me van a mandar mi ticket, lo quiero el día viernes o sábado antes del mediodía”, advirtió.

Según el medio, además de las extorsiones a comerciantes y transportistas, Nueva Alianza tiene diversos puntos de venta de droga establecidos en municipios como Nicolás Romero, Atizapán, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán y Tlalnepantla, principalmente, donde mantiene una fuerte disputa con el grupo delictivo Los Peluches.

