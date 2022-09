Pese a “intensas negociaciones” no hay consenso de reforma de Fuerzas Armadas, afirmó Ricardo Monreal

Ricardo Monreal dijo que aún no se tienen los votos suficientes (Foto: Twitter/ @RicardoMonrealA)

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado afirmó que hasta el día de hoy no se ha logrado el consenso que se necesita para que se apruebe la reforma que busca extender la participación militar en seguridad pública hasta 2024.

Pese a “intensas negociaciones” con los coordinadores parlamentarios y funcionarios del gobierno federal, Ricardo Monreal aseguró que no se ha logrado nada que permita adelantar alguna noticia.

“Ha sido intensa la negociación, me he reunido con coordinadores de los grupos parlamentarios y con funcionarios del gobierno federal. No hemos logrado hasta ahora un consenso que nos permita adelantar alguna noticia”, expresó a través de un video en su cuenta de Twitter.

“Seguimos trabajando, seguimos dialogando, pero en esta ocasión debo decir con toda honestidad que los grupos parlamentarios están en una posición que no admite movimiento y nosotros estamos intentando hacer notar la necesidad y la realidad en la que nos encontramos en el país”, aseveró.

De igual manera expresó que la discusión del dictamen se llevará con respeto, con apertura y flexibilidad; su duración será la que determinen las comisiones, en su caso, el pleno dará primera y segunda lectura al proyecto, de acuerdo con la normatividad interna.

Inicia una semana legislativa intensa, y el diálogo es el mejor instrumento para lograr acuerdos. Seguiremos trabajando por México. pic.twitter.com/Mwks6uww0Z — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 18, 2022

Finalmente, indicó: “Vamos a ver qué pasa en las próximas horas, pero estoy seguro que todos queremos que el país tenga leyes y reformas actualizadas en beneficio de la población”.

Cabe destacar que para que esta reforma sea aprobada necesita convencer a miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes son la última clave para que se apruebe la reforma en materia de Guardia Nacional en la Cámara de Senadores.

En la Cámara de Diputados la iniciativa superó apenas los 334 votos que se necesitaban para la mayoría calificada, la cual se debió al voto unido del PRI con Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido de Trabajo (PT).

La reforma a la Constitución requiere una aprobación por mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los legisladores presentes en la sesión.

Miguel Ángel Osorio Chong se niega a apoyar la iniciativa de Alito Moreno (Fotos: Cuartooscuro)

Es por esto que Ricardo Monreal se encuentra negociando para que al menos 10 senadores del tricolor o de cualquier otro partido se sumen a favor de la iniciativa presentada por la diputada Yolanda de la Torre, que a su vez, fue respaldada por el dirigente nacional del PRI, dando paso a PRI-MOR.

En el caso del Senado de la República Mexicana, el priista Miguel Ángel Osorio Chong, ha dejado claro que la propuesta será detenida. Además el líder del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, llamó a que fueran consistentes pues de su votación dependerá la continuidad de la coalición Va por México con rumbo a las elecciones de 2023 y 2024.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el morenista demostró cierta incertidumbre por la aprobación para que el Ejército permanezca en labores hasta el 2018, pues el pasado 17 de septiembre, aseguró que no había nada claro en cuanto a su aprobación por parte de los legisladores:

“Porque tengo una buena relación con todos los coordinadores, pero ahora siento que están más en su papel de oposición, más cerrados o más decididos en una posición, por no decirles cerrados, más decididos en asumir una posición que ellos creen que es la correcta “, aseveró.

SEGUIR LEYENDO: