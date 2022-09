Paola Espinosa, Longoria y Lorena Ochoa reclamaron la “ausencia” de Ana Guevara en la CONADE

Paola Espinosa, Paola Longoria y Lorena Ochoa condenaron la ausencia de la CONADE en el deporte mexicano (Fotos: CUARTOSCURO)

La gestión de Ana Gabriela Guevara al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) ha sido criticada arduamente por atletas mexicanos, pues ante las diversas competencias en las que han participado representando a México, la principal acusación es la ausencia de apoyos a las distintas disciplinas.

Recientemente Paola Espinosa, ex clavadista olímpica, Paola Longoria, raquetbolista mundial y Lorena Ochoa, ex golfista profesional, criticaron el trabajo de la CONADE comandado por Ana Guevara. Para el programa de Hugo Sánchez Presenta de ESPN, las atletas lamentaron el “abandono” al deporte mexicano pues desde los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 diversos atletas manifestaron irregularidades en las becas y apoyo a las actividades que realizan.

Debido al reciente éxito de Paola Longoria en el Mundial de Raquetbol 2022 de agosto, la campeona mundial expresó su tristeza e insatisfacción con las decisiones que ha tomado la CONADE con su deporte, por lo que le mandó un recordatorio a Ana Gabriela de cuando fue atleta y también exigió ayuda por parte de las autoridades deportivas.

“A mí me decepciona, me da una tristeza -y para mí es una vergüenza- que la persona que está al frente de la CONADE ha sido atleta, lo vivió y no dé el mismo apoyo que en su momento ella recibió”.

Y es que, cuando se llevó a cabo el Mundial de Raquetbol, Longoria denunció que la Federación y la Comisión Deportiva le retiraron el apoyo económico, así que tuvo que idear una campaña en internet para recaudar fondos y viajar a San Luis Potosí. Por lo que lamentó que su disciplina no estuviera dentro del programa olímpico pues no se le da preferencia al raquetbol.

“En los últimos meses he sufrido la falta de apoyo por parte de la CONADE. Desgraciadamente el raquetbol no es deporte olímpico; obviamente cuando son ciclos de Juegos Panamericanos, Centroamericanos o Mundiales sí nos apoyan, pero viene el ciclo olímpico y quitan el apoyo al raquetbol”, apuntó.

Paola Longoria criticó la gestión de Ana Gabriela Guevara por falta de apoyos en la Conade (Foto: Instagram/@paolongoria/@elgransaltomx/Daniel Augusto/cuartoscuro.com)

Por su parte, Espinosa Sánchez expuso su insatisfacción de las acciones de la directora de la CONADE ya que desde Tokio 2020 hasta su retiro de las plataformas de salto señaló a Ana Guevara como la culpable del desenlace que tuvo su carrera deportiva de alto rendimiento.

Aseguró que la falta de empatía por parte de la directora de la comisión deportiva fue una de las razones por las que no pudo continuar su carrera en los clavados deportivos. Aunque en su momento descartó que su retiro fuera por Ana Gabriela, sí agregó que no recibió el sustento que esperaba.

“Lamentablemente en mi última etapa de mi carrera deportiva no recibí ese apoyo. No hubo esa empatía de querer ayudar y aportar, ya en una etapa de mi vida donde era mamá, pero quería seguir siendo deportista olímpica. Me esforcé y entrené igual que todos; y los resultados de parte de CONADE para los apoyos fueron muy escasos”, confesó la medallista de plata en Londres 2012.

Lorena Ochoa pidió al gobierno se preocupe por el deporte mexicano (Foto: José Méndez/ EFE)

Paola Espinosa fue de las primeras en alzar la voz en contra de la gestión de la ex atleta olímpica pues durante el proceso selectivo para Tokio 2020 hasta la finalización de la competencia, la ex clavadista protagonizó una serie de controversias por señalar a Ana Guevara como la culpable de no ir a la justa veraniega.

Por último, la ex golfista mexicana más galardonada a nivel internacional aseguró que la ausencia de los apoyos tiene como consecuencia el retiro de los atletas más jóvenes que intentan forjar una carrera de alto rendimiento, por lo que pidió la intervención del gobierno y de la iniciativa privada.

“Tenemos tantos deportistas buenos, pero desgraciadamente se quedan a la mitad del camino por la falta de apoyo. Es una responsabilidad para el país, hay que hacerlo. La iniciativa privada se tiene que preocupar y meter, pero es importante que el gobierno ponga de su parte”, finalizó Lorena Ochoa.

