Los mejores memes que dejó la derrota del Atlas ante el NYC FC

El buen funcionamiento que el Atlas demostró en gran parte del torneo de Apertura 2021, así como en el Clausura 2022, no se ha materializado en el segundo semestre del año 2022. En su más reciente intento por conquistar una copa, ante el New York City Football Club (NYC FC), no lograron mejorar su rendimiento y cayeron por dos goles a cero en la cancha del Yankee Stadium, por lo que los memes no se hicieron esperar.





A pesar de su mal paso en el transcurso del torneo de Apertura 2022, antes de arrancar el encuentro, las redes sociales del equipo tapatío exhibieron una fotografía de los dos trofeos que se adjudicaron en los torneos de liga, así como la Copa de Campeones ante el Cruz Azul. “Por si las dudas. Es por esto que jugamos la Campeones Cup”, fue el mensaje que escribieron en su cuenta verificada de Twitter.

Sin embargo, el desarrollo del encuentro fue ampliamente distinto al esperado. Apenas en el minuto cuatro, ante la entusiasta presencia de la porra del Atlas presente en el mítico estadio de beisbol, el defensor Alexander Callens aprovechó una mala salida del arquero Camilo Vargas y logró meter la pelota tras un rebote derivado de un tiro libre en favor de su equipo.

Tal parece que el Atlas quiere volver a “su normalidad”, a lo que ha sido gran parte de su historia como equipo de futbol… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) September 15, 2022

La respuesta de los dirigidos por Diego Cocca no se hizo presente y diversos personajes comenzaron a criticar su funcionamiento en las redes sociales. Uno de los más destacados fue David Faitelson, quien aseguró que “tal parece que el Atlas quiere volver a su normalidad, a lo que ha sido gran parte de su historia como equipo de futbol”, en su cuenta verificada de Twitter @Faitelson_ESPN.

El encuentro continuó con su transcurso y el equipo de la Major League Soccer (MLS) continuó con el dominio en el terreno de juego. Fue así que en el minuto 49, a cuatro minutos de la reanudación de las acciones, el equipo del bronx aumentó su ventaja a dos goles contra cero del representante de la Liga MX.

En una jugada que construyeron desde la zona defensiva, los neoyorquinos hilaron una serie de más de 10 toques hasta situarse en los linderos del área defendida por Camilo Vargas. La zaga mexicana fue incapaz de arrebatarles el balón y dio la oportunidad para que el argentino Maximiliano Moralez venciera al arquero colombiano con un certero disparo cruzado.

La pizarra no registró más goles de ninguno de los bandos y los rojinegros dejaron escapar la oportunidad de ganar su primer título internacional. El resultado generó todo tipo de reacciones entre usuarios de las redes sociales, por lo que una gran cantidad de posturas se entrelazaron.

Un sector de la afición recordó los dos títulos de liga más recientes obtenidos por el equipo rojinegro, así como la relación de Iñigo Riestra, quien desempeñó un cargo al interior de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), con José Riestra, presidente del Atlas, misma que levantó suspicacias entre un sector de los seguidores.

Algunos detractores del cuadro rojinegro solamente se burlaron del resultado y recordaron que la institución nunca ha ganado un título internacional en su historia. Otros tantos, con afinidad al proyecto de Diego Cocca, externaron su enojo ante el decepcionante funcionamiento del equipo aunque reivindicaron su fidelidad a la institución bicampeona.

Después de haber caído en suelo estadounidense, los tapatíos deberán volver al territorio nacional con la obligación de sumar unidades en sus últimos dos encuentros. En caso de perderlas quedarían sin ninguna posibilidad numérica de acceder a la liguilla por medio del repechaje.

